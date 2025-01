Real Normanna, vittoria al fotofinish

Finale al cardiopalma al ‘Bisceglia’: Real Normanna – Frattese finisce 4-3. Dopo un primo tempo da dimenticare con i normanni sotto di 3 reti, nel secondo tempo la riscossa. Battaglia accorcia le distanze di testa, Aracri la pareggia su calcio piazzato e al fotofinish Caso Naturale regala tre punti insperati alla Real Normanna.

Dall’inferno al Paradiso. In appena 50 minuti. Dallo 0-3 al 4-3 finale, il ‘Bisceglia’ regala una delle partite più entusiasmanti degli ultimi anni, una vittoria che apre il 2025 in maniera speciale.

I normanni restano in scia per la zona altissima della classifica, vincono una gara con ben 7 gol e allontanano anche le polemiche. Si ritorna in campo nel prossimo weekend: c’è la sfida in trasferta al Montecalcio.

LA PARTITA

PRIMO TEMPO. Al 10’ prima occasione nitida per l’Aversa: assist al bacio di Aracri per Caso Naturale che sbuca dietro il difensore e poi di prima intenzione calcia verso lo specchio. Fermato solo dalla traversa. Alla prima azione però segna la Frattese: azione confusa in area, pallone che finisce sui piedi di Pinto che gonfia la rete per lo 0-1. Al 20’ errore clamoroso di Cassandro in disimpegno, retropassaggio troppo corto per Merola e ne approfitta Frasca che supera il portiere in uscita ed è 0-2. Due minuti dopo tiro cross sempre di Merola, pallone che si insacca all’incrocio alle spalle del portiere (0-3). Al 33’ la riapre la Real Normanna: primo gol in granata per Orefice che supera Coprean e sigla l’1-3.

SECONDO TEMPO. La Frattese viene messa subito all’angolo, tre sostituzioni per mister Sanchez e Real Normanna che non ha nulla da perdere. Pozzebon al 55’ da solo in area di testa non riesce a trasformare in gol l’assist perfetto da calcio d’angolo di Aracri. Tanto possesso ma zero occasioni fino al minuto 75 col colpo di testa di Di Girolamo che va fuori dai pali. Due minuti e altra occasione clamorosa per Pozzebon che da due passi dal portiere non trova la porta. Entra Battaglia per dare centimetri in attacco e subito trova il gol della nuova speranza: stacco altissimo e Coprean battuto, è 2-3 con gli ultimi minuti di gara che diventano infuocati. Al 90’ il pareggio dei normanni: punizione perfetta di Aracri, traiettoria che si insacca all’incrocio. Poi parte l’assalto dei granata e al primo affondo arriva anche il gol vittoria. Gara assurda decisa da Caso Naturale. I primi tre punti del 2025.

IL TABELLINO

REAL NORMANNA: Merola (1’ st Poerio), Cassandro, Di Girolamo, Marzano (33’ st Battaglia), Pozzebon, Aracri, Fucci (1’ st Sieno), Orefice (49’ st Yaba), Fontanarosa (9’ st De Rosa), Sequino, Caso Naturale. A disp.: Canneva, Acosta, Russo, Nocchiero. All. Sanchez

FRATTESE: Coprean, Rainone, Lagnena, Costanzo, Somma, Pontillo, Auriemma, Violante (33’ st Candilio), Di Mauro, Frasca, Pinto (12’ st La Pietra). A disp.: Crispino, Reccia, Vergara, Buglione, Damiano, Ciccone. All. Iuliano

TERNA ARBITRALE: Rosanna D’Ambrosi di Nocera Inferiore (Giunta di Ercolano e Maiello di Nola)

MARCATORI: 13’ pt Pinto (F), 20’ pt, 22’ pt Frasca (F), 33’ pt Orefice (RN), 35’ st Battaglia (RN), 45’ Aracri (RN), 47’ st Caso Naturale (RN)

NOTE: Ammoniti Di Mauro (F), Caso Naturale (RN). Recupero 2’ pt, 5’ st