Regione Puglia pronta a costruire una caserma dei Vigili del Fuoco all’Aeroporto di Foggia

BARI (ITALPRESS) – Un Distaccamento fisso dei Vigili del Fuoco presso l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, già inserito nel Piano di Sviluppo Aeroportuale di Aeroporti di Puglia e nel Piano degli Investimenti 2024-2027 con un finanziamento FSC di 9 milioni di euro, per garantire una piena operatività dello scalo e innalzare la categoria antincendio secondo gli standard richiesti per uno scalo di rilevanza nazionale.E’ stato il principale argomento discusso dal vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, con il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, l’architetto Giulio Capuano.L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per consolidare la collaborazione istituzionale e affrontare temi di cruciale rilevanza per la sicurezza e lo sviluppo del territorio. Al termine del colloquio, Piemontese ha visitato la sala operativa e il parco mezzi, sottolineando l’eccellenza del Corpo dei Vigili del Fuoco e il suo ruolo imprescindibile per la comunità. “L’istituzione di un presidio dei Vigili del Fuoco all’aeroporto ‘Gino Lisà – ha dichiarato il vicepresidente Piemontese – è una priorità che la Regione Puglia persegue con determinazione: abbiamo già stanziato 9 milioni di euro per la realizzazione dell’immobile e per l’acquisizione dei mezzi necessari, ma ora è indispensabile che il Ministero dell’Interno compia un passo decisivo per inserire l’aeroporto di Foggia tra quelli serviti da un presidio fisso antincendio e che Parlamento e Governo avviino le procedure per modificare il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, adeguando la pianta organica: è dunque necessario un incisivo contributo delle forze politiche presenti in Parlamento e a sostegno del Governo nazionale, per conseguire un risultato così strategico per la Puglia e la provincia di Foggia”.Il Distaccamento presso un aeroporto di 7ª categoria prevede un organico di 64 unità e 5 automezzi antincendio dedicati. “La Regione Puglia – ha aggiunto Piemontese – è pronta a valutare una copertura finanziaria anche per i costi di gestione, in coerenza con lo status di Servizio di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.) già acquisito dall’aeroporto, che consente il ricorso a fondi pubblici per il suo funzionamento”.L’impegno per il Distaccamento si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione del “Gino Lisa”, riconosciuto come infrastruttura strategica per l’accessibilità e la connettività di vaste aree della Capitanata, come il Gargano, i Monti Dauni e le Isole Tremiti.“Il continuo incremento del traffico passeggeri che si sta registrando a partire da settembre 2022, dopo il traguardo del prolungamento della pista del ‘Gino Lisà e la ripresa di voli di linea incoraggia a fare un ulteriore passo avanti per l’obiettivo di rendere l’aeroporto del nord della Puglia un sempre più efficiente volano per la crescita economica e sociale”, ha sottolineato Piemontese, ribadendo la necessità di “un impegno condiviso tra Regione Puglia, Governo nazionale e Aeroporti di Puglia”. Nel corso dell’incontro, il Comandante Capuano ha evidenziato altre priorità, tra cui la carenza di 82 unità di personale nell’organico provinciale, la necessità di una ricognizione della rete degli idranti comunali e il rafforzamento dei presidi acquatici e rurali, soprattutto in vista delle emergenze estive legate agli incendi.

