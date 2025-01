“Ci riprenderemo le salme”: manifestazione choc al cimitero di Poggioreale

“Mi porterò un cartello con scritto ‘Cercasi Manfredi‘. Siamo stati abbandonati”. È la denuncia alla Dire di Pina Caccavale, presidente del comitato ‘Crollo 5 gennaio 2022 – Insieme per non dimenticare‘, a due giorni dal secondo anniversario del crollo al Cimitero Monumentale di Poggioreale a Napoli, in seguito al cedimento delle congreghe dei Dottori Bianchi e di San Gioacchino.

“Domenica – racconta – noi del comitato andremo nel luogo del crollo e, se ce ne sarà bisogno, con pale e picconi ci riprenderemo le salme dei nostri cari non ancora recuperate. Se pensano che ci arrendiamo si sbagliano”.

Caccavale evidenzia come l’attività di recupero sia “ferma ormai da marzo scorso. Metropolitana, in forza di una Ctu che la esenta da responsabilità, dopo un primo periodo di collaborazione si è tirata fuori da tutto. Gli ingegneri del Comune hanno stimato una spesa di circa 500mila euro per far fronte alla situazione, cifra che l’amministrazione non può o non vuole usare”.

“Noi – conclude – siamo stanchi di aspettare. Il 5 gennaio dalle 9:30, al quadrato davanti alla chiesa Madre dove ci sono i recuperi dei corpi, proveremo a capire, pale alla mano, quale sia la reale situazione”.

(Dire)