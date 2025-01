San Marcellino. Raccolta rifiuti, stato agitazione operatori ecologici

“Lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni, relative alle competenze del mese di dicembre 2024, a tutte le maestranze impiegate nell’unità produttiva di San Marcellino”.

A denunciarlo, con nota stampa, il sindacato UIL Trasporti.

“Tale circostanza è gravata dalla comunicazione ricevuta, al protocollo della Scrivente O.S., in data 15 gennaio u.s., nei contenuti della quale, l’attuale soggetto gestore dei servizi ambientali sul medesimo Comune, espone una condizione economica allarmante, causata dai mancati pagamenti dei corrispettivi da parte del committente Comune di San Marcellino, facendo chiaramente che la grave esposizione economica/finanziaria ostacola il regolare pagamento delle retribuzioni alle maestranze impiegate sull’unità produttiva di San Marcellino”.

“Per queste ragioni, la Scrivente O.S., ritiene necessario trasportare la procedura al livello amministrativo, confidando, altresì, in un intervento efficace della Commissione di Garanzia, affinché chieda, al Comune indicato in indirizzo, informazioni ai sensi dell’art. 2, comma 2, ultimo periodo, di cui alla legge 146/90 e ss.mm.ii.”.

“Tuttavia, preme, altresì, sottolineare che la presente assume carattere d’urgenza in quanto, il ritardo accumulato dalla Società per il riconoscimento delle retribuzioni sopra indicate, grava in maniera negativa sul bilancio economico finanziario dei nuclei familiari dei malcapitati lavoratori, a causa degli aumenti dei prezzi dei prodotti e delle bollette di luce e gas. Una condizione di assoluta precarietà che rischia di pregiudicare gli equilibri economici delle famiglie che, tra l’atro, sono state costrette a trascorrere le festività estive in condizioni economiche limitate”.

“Una situazione a dir poco allarmante, per la quale, la Scrivente O.S., considerato il grave inadempimento alle obbligazioni in capo alle parti in causa, esprime forti preoccupazioni, ragion per cui, ritiene necessario formalizzare la presente richiesta di avvio della procedura di raffreddamento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, di cui alla legge 146/90 e ss.mm.ii., nel contempo, proclamare lo stato di agitazione di tutte le maestranze impiegate presso l’unità produttiva di San Marcellino”.

“Resta inteso che le maestranze nel periodo di agitazione si atterranno scrupolosamente allo svolgimento delle proprie mansioni nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, nonché delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.