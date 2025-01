Gli scoppia petardo nelle mani e perde cinque dita

Si accingeva a festeggiare il Capodanno quando, per cause in corso d’accertamento, il petardo che voleva utilizzare gli è scoppiato nelle mani, provocandogli la perdita di cinque dita.

È accaduto la scorsa notte a Lamezia Terme.

Vittima dell’incidente un giovane di 24 anni, che è stato portato e sottoposto alle prime cure nel pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Paolo II”.

Sull’accaduto ha avviato indagini la Polizia di Stato, che ha raccolto le testimonianze del ferito e di alcuni suoi familiari per ricostruire le dinamica dell’incidente.

Ragazza diciottenne perde un occhio per un petardo in Fvg

Una ragazza di 18 anni ha perso un occhio a causa dello scoppio di un petardo.

E’ avvenuto a una festa di Capodanno, sembra nei pressi della sua stessa abitazione, al Villaggio del pescatore a Duino Aurisina (Trieste) secondo quanto riporta la Rai Tgr Fvg.

E’ stata portata all’ospedale di Monfalcone (Gorizia).

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara ma sembra che la ragazza fosse in compagnia di alcuni coetanei che stavano sparando fuochi pirotecnici nel vialetto di casa quando un petardo le è scoppiato vicino al volto. Sul caso indagano i Carabinieri.

Un altro incidente grave è avvenuto a Pasian di Prato, in Friuli, dove un adolescente di 16 anni è rimasto ferito con lesioni serie a una mano, sempre a causa di un petardo. Sembra che abbia raccolto il petardo che era rimasto inesploso ma che invece è scoppiato quando lo ha raccolto. Soccorso e portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Udine.

Esplode petardo a Cagliari, 32enne rischia di perdere un occhio

Un petardo o un gioco pirotecnico gli è esploso vicino al viso e adesso rischia di perdere un occhio.

Un giovane di 32 anni trasportato al Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato (Cagliari), con assegnato un codice rosso con una ferita all’occhio che rischia di comprometterlo.

L’episodio è avvenuto intorno all’1 nel quartiere Sant’Elia a Cagliari.

Il 32enne si trovava con amici e parenti e, arrivata la mezzanotte, ha iniziato a festeggiare accendendo botti e giochi pirotecnici. Uno di questi gli è esploso vicino al volto provocandogli la ferita all’occhio.

Le persone che si trovavano con lui hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso di Monserrato. Le sue condizioni sono gravi.