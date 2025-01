‘Sono dipendente dal crack, arrestatemi’: ladro si denuncia

Esausto della sua dipendenza dal crack, un catanese di 21 anni si è autodenunciato alla polizia rivelando di aver rubato un’auto.

Il giovane si è presentato al Commissariato di Librino a Catania per adempiere alle prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a cui era sottoposto per altri reati, e ha sfruttato l’occasione per chiedere aiuto ai poliziotti, spiegando la sua condizione.

“Sono dipendente dal crack, arrestatemi”, è stata l’insolita affermazione fatta dal 21enne ai poliziotti, spiegando di “non riuscire a fare a meno” di quel tipo di droga e chiedendo loro aiuto per “potersi disintossicare e uscire fuori dal tunnel della dipendenza”.

Il 21enne ha confessato di avere rubato, poche ore prima, un’auto, nel parcheggio di un supermercato di viale Castagnola, facendo ritrovare la vettura.

Denunciato per furto aggravato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, successivamente posto agli arresti domiciliari.

La polizia lo ha segnalato al servizio per le tossicodipendenze in modo da essere inserito in un programma di trattamento terapeutico finalizzato alla disintossicazione dalla droga.

Palazzina dello spaccio a Catania, anche ‘drug room’, 2 arresti

I carabinieri a Catania hanno arrestato due persone, rispettivamente di 41 e 18 anni, che avevano trasformato un’intera palazzina di due piani del quartiere San Cristoforo in una piazza di spaccio con una stanza con un vasto assortimento di stupefacenti e di una ‘drug room’ per la clientela.

Il tutto era protetto da 11 telecamere. I militari sono riusciti ad entrare fingendosi acquirenti.

Dopo aver varcato tre porte di ferro hanno trovato una stanza con un grande tavolo in legno con diverse dosi di cocaina, crack e marijuana tutte già confezionate e 500 euro in contanti.

Nella ‘drug room‘ sorpresi tre giovani intenti a fumare marijuana: segnalati alla Prefettura.