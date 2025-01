Si è concluso con successo il torneo “Tai Shin Do Kai Ryu” tenutosi stamane nel Palazzetto dello sport F.Papa di Succivo.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti e grandi maestri d’eccezione come Francesco Pariselli (ASD BUSHIDO), Antonio Carleo (C.S.Body Art), Luigi Sullivan Esposito (Jujitsu Kyoukendo), che hanno offerto una performance tecnica di alto livello e dato consigli utili per la formazione dei futuri campioni.

Dopo i saluti di rito da parte della dott.ssa Francesca Dattilo, già presidente regionale USACLI Aps Campania, il padrone di casa, il M° Antonio Pitocchelli, insieme al suo staff tecnico, ha dato il via alle competizioni, sottolineando l’importanza di tali eventi per promuovere lo sport in Campania e più in generale in Italia.

Sul tatami si sono disputate gare di kumite kids, lotta a terra e kick jitsu, per gli atleti dai 5 ai 14 anni. Le “nuove leve” hanno dato il meglio di loro stessi, facendo registrare ai rispettivi maestri molti punti di approvazione.

Un bel trampolino di lancio per alcuni, una gradita conferma invece per chi aveva già disputato gare simili.

Grande soddisfazione da parte dell’organizzazione, che ha già iniziato a lavorare alla prossima edizione del 2026.

La gara è un momento cruciale nella vita di un artista marziale. Non si tratta solo di vincere o perdere, ma di mettere in pratica tutto ciò che l’atleta stesso ha appreso.

Le competizioni ovviamente non si fermano qui, si aspettano con entusiasmo le prossime date.

di dott.ssa Ermelinda D’Angelo

atleta ‘Tai shin Do kai Ryu’