Vigilia della semifinale della Supercoppa Aeroitalia, domani alle ore 16.00 al PalaCatania si affronteranno Napoli Futsal e Roma. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva gratuita sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 al seguente link: youtube.com/watch?v=rVloTLNsuC4.

La vincente tra Napoli Futsal e Roma affronterà domenica alle 17.30, in diretta su Sky Sport, una tra Meta Catania, detentrice dello scudetto, e Lecco, squadra vincitrice della Coppa Divisione.

Il 2025 inizia subito con un trofeo in palio. Si sfidano due delle migliori squadre del panorama nazionale. I precedenti tra le due compagini in gare secche, entrambe le volte in finale, sono tutti a favore dei partenopei: nel 2020/21 la vittoria in finale nella Coppa Italia di A2, poi il successo all’ultimo atto della Coppa Italia di Serie A nella passata stagione.

In campionato la gara di andata è terminata 2-2. Il Napoli ha raggiunto Catania nella giornata di oggi e nel tardo pomeriggio effettuerà la rifinitura. La Roma, invece, è giunta in Sicilia ieri.

La sfida sarà diretta da Dario Pezzuto (Lecce), Luca Di Battista (Avezzano) e Andrea Cini (Perugia). Al cronometro Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme).

Queste le parole alla vigilia di capitan Fernando Perugino e Javier Salas.

Fernando Perugino: “Con l’azienda MoMap abbiamo trovato un partner importante, speriamo di fare belle cose insieme. Ogni gara è a sé, affrontiamo una grande squadra, tra le più forti in Italia. Ci prepariamo tutta la stagione per queste partite, faremo di tutto per andare avanti. Il match arriva in un periodo difficile, considerando le festività, ma noi siamo professionisti. Abbiamo fatto una preparazione specifica per arrivare in forma a questo appuntamento. Il Napoli è pronto”.

Javier Salas: “Il 2024 è stato meraviglioso ci è mancata solo la ciliegina sulla torta. Abbiamo l’occasione subito di conquistare un trofeo nel nuovo anno. Faremo di tutto per portare la Supercoppa a Napoli. Ho avuto un inizio di stagione complicato, a causa degli infortuni. Ora sto bene, così come la squadra. Siamo pronti. Combatteremo per questa maglia e per i nostri tifosi, sia per coloro che saranno al palazzetto sia per coloro che ci seguiranno da casa. Ci piacerebbe regalar loro un importante trofeo”.