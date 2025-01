Lo stress può essere un fattore positivo per la nostra vita ma, quando aumenta in maniera incontrollata, non fa di certo bene. Potrebbe arrivare a rovinare anche i momenti felici della nostra quotidianità.

Nella scienza e in particolare in medicina, lo stress è una condizione, ovvero qualcosa di normale, finché non ha superato certi limiti, diventando quindi patologico. Ecco perché oggi parleremo delle tecniche di gestione dello stress, utili a tutti.

Lo stress

Lo stress è quindi definito come “il risultato di uno squilibrio percepito tra richieste e risorse”. Più precisamente il termine stress indica una condizione ben precisa: è in realtà “la sindrome generale di adattamento (GAS) per ripristinare un nuovo equilibrio interiore (omeostasi) dopo l’effetto degli stressor”. Così lo definì Hans Selye nel 1936. Il “padre” dello stress lo considerava “il salvatore della vita”, definendo quasi la malattia in sé come una finalità.

I metodi per gestirlo

Quindi quali sono i metodi per gestire questa condizione che può degenerare? Non così facilmente trascurabile è che all’interno delle strategie di gestione dello stress, l’attività fisica è al primo posto. Ovviamente non un allenamento pesante come quello di un atleta professionista (se non lo sei, allora diventerebbe possibile un aumento dello stress), piuttosto pensalo come una valvola di sfogo della pressione ma, allo stesso tempo, prenditi cura della tua salute. In altre parole, pratica semplicemente alcune attività fisiche moderate su base regolare.

Quante volte hai letto che “stressed is desserts written backwards”, ovvero che “stressato è desserts scritto al contrario”? Sono sicuro di sì, perché i dolci molte volte possono essere una sorta di abbraccio emotivo quando ti senti giù o stressato. Tuttavia, va notato che questo è vero solo se seguito nella giusta quantità. Infatti, un’altra tecnica di gestione dello stress molto comune e consigliata è quella di mangiare in maniera salutare.

Segui una dieta studiata, in modo da assumere i nutrienti e l’energia di cui hai bisogno. Mangiare in maniera regolare e salubre ti rende più resistente alle situazioni maggiormente impegnative.

Altri metodi e studi sulle tecniche per combattere lo stress

Lo studio di strategie efficaci per gestire lo stress ha preso piede solo di recente, parallelamente alla crescente consapevolezza dell’importanza di preservare l’equilibrio fisico e mentale. Nonostante la relativa novità del campo, i risultati ottenuti hanno permesso di identificare approcci sempre più mirati.

Tra questi, il rilassamento si distingue come una delle soluzioni più efficaci, grazie alla sua capacità di modulare ormoni chiave come il cortisolo, responsabile della risposta allo stress, e la melatonina, che regola il nostro ciclo sonno-veglia.

Quando lo stress supera i livelli di guardia, i suoi effetti si estendono al corpo, generando una tensione muscolare spesso percepibile in modo evidente. Tecniche come il training autogeno aiutano a ridurre questa rigidità, offrendo una sensazione di sollievo e leggerezza. Altrettanto preziosa è la meditazione, il cui potere di regolare le emozioni è stato ampiamente confermato dalla scienza. Essa non solo aiuta a fronteggiare situazioni di sovraccarico emotivo, ma consente anche di vivere con maggiore pienezza ogni singolo momento della giornata.

La consapevolezza gioca un ruolo cruciale in questo processo: imparare a trovare soddisfazione nelle piccole attività quotidiane, come cucinare, leggere o dedicarsi a un passatempo rilassante, è un’arma potente contro lo stress. In questo contesto, concedersi momenti di svago con attività leggere e prive di impegno, come provare una slot machine gratis passatempo, può offrire un piacevole equilibrio tra leggerezza e concentrazione, favorendo un distacco temporaneo dai fattori di tensione.

Infine, percorsi strutturati come la terapia cognitivo-comportamentale forniscono strumenti concreti per riconoscere e modificare schemi mentali e comportamentali negativi, aiutando a prevenire che le difficoltà quotidiane si trasformino in fardelli insostenibili.

La chiave, in ogni caso, è assumere un ruolo attivo nella gestione del proprio benessere, adottando con consapevolezza le strategie che meglio rispondono alle proprie esigenze e priorità.