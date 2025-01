Tenta di rubare auto della Polizia

Tenta di rubare un’auto della polizia ferma in sosta mentre gli agenti sono impegnati in controlli di routine ma viene arrestato dagli stessi intervenuti dopo essere allertati da testimoni.

L’episodio – avvenuto stamane intorno alle 10 circa – ha scosso la tranquilla routine di corso Avezzano a Torre del Greco, nel Napoletano.

Un uomo, con indosso un giubbino rosso e un cappello, ha tentato di rubare un’auto della polizia parcheggiata sul marciapiede.

La vettura di servizio era stata momentaneamente lasciata incustodita mentre gli agenti erano impegnati in un controllo nei paraggi.

La vettura, lasciata momentaneamente incustodita, è stata presa di mira dall’uomo, che, armato di arnesi da scasso, ha cercato di forzare la portiera. L’azione, tuttavia, non è passata inosservata. Alcuni passanti, infatti, si sono subito accorti dei movimenti sospetti e hanno allertato i poliziotti, che si trovavano a breve distanza e stavano svolgendo un controllo di routine.

Non appena gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato l’uomo intento a forzare la portiera dell’auto e, alla vista dei poliziotti, ha cercato di reagire. Armato degli stessi attrezzi da scasso con cui cercava di entrare nella vettura, l’uomo ha tentato di opporsi all’arresto. A quanto emerso dalle prime ricostruzioni, gli attrezzi in suo possesso sarebbero stati rubati poco prima all’interno di un negozio di calzolaio nelle vicinanze.

Dopo alcuni concitati minuti, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a mettere in sicurezza la situazione. L’uomo, che aveva cercato di sfuggire all’arresto con un gesto del tutto inaspettato, è stato infine portato in commissariato per l’identificazione.

La vicenda ha lasciato increduli i residenti e i passanti, molti dei quali hanno assistito agli sviluppi del tentativo di furto. Tra stupore e preoccupazione, l’episodio ha suscitato anche un certo sconcerto, ma non è mancata qualche punta di ironia. Nonostante la tensione, infatti, i cittadini non hanno potuto fare a meno di commentare quanto accaduto, con alcuni che hanno definito l’episodio “un’ironia della sorte”: rubare un’auto della polizia mentre gli agenti sono a pochi passi di distanza.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica completa dei fatti e per determinare eventuali altre responsabilità dell’uomo, che sarà giudicato per il tentato furto e per il possesso di arnesi da scasso.

Questo singolare episodio dimostra, ancora una volta, quanto sia imprevedibile la criminalità e quanto sia fondamentale l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine e la sicurezza nelle nostre città, spesso anche di fronte a eventi insoliti e grotteschi come questo.