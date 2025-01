Teverola. Raccolta rifiuti, presidio lavoratori ex Gardenia

Presidio mattutino dei lavoratori della ex Gardenia – ditta in appalto per la raccolta rifiuti del Comune di Teverola (CE) – in passaggio di cantiere verso la Ilsvec.

“Come sindacato – si legge nella nota della USB – chiediamo l’assunzione di tutte le maestranze nel passaggio di cantiere e nel rispetto della Legge Regionale 14 art 33 e 34. Chiediamo ad horas un confronto con l’amministrazione comunale di Teverola per risolvere il grave problema che prevede mancate assunzioni tra le maestranze, non ci muoveremo dal presidio se non si avrà una rapida soluzione nei confronti di tutti”.