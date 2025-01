Tim sospende il servizio di internet satellitare

Dal 19 gennaio TIM chiuderà il servizio di connettività satellitare proposto tramite l’offerta Premium Sat, avviato nel 2021.

I clienti interessati sono informati in questi giorni con una comunicazione dedicata.

Il servizio, avviato con l’obiettivo di ridurre il digital divide, era utilizzato soprattutto nelle zone interne del Paese, consentendo di avere accesso al broadband fisso ad alta velocità via satellite, laddove le altre tecnologie più performanti non erano disponibili in quel periodo.

Si tratta di zone montane o di campagna, che dal 19 gennaio resteranno scoperte, con i relativi disagi per i clienti, che per usufruire del servizio avevano anche acquistato un kit satellitare che includeva la parabola.

INTERNET SATELLITARE

Il servizio era nato in seguito all’accordo fra TIM ed Eutelsat, annunciato a Novembre 2020, con l’obiettivo di portare la connettività internet nelle zone più remote del Paese tramite appunto la connettività satellitare.

TIM aveva poi avviato la sperimentazione del servizio di connettività internet satellitare a partire dal 4 Giugno 2021, mentre l’offerta definitiva era stata lanciata dall’8 Ottobre 2021, come TIM Super Sat poi rinominata in TIM Premium Sat.

TIM Premium Sat

Con l’offerta in tecnologia satellitare Premium Sat era possibile navigare in internet tramite il satellite Konnect di Eutelsat, riservato a TIM in esclusiva per il territorio italiano. Premium Sat non era disponibile in Sicilia e nel Centro Sud della Sardegna.

L’offerta era disponibile soltanto per nuovi clienti non coperti dalle altre tecnologie (come ad esempio ADSL, FTTC, Fibra FTTH o FWA), ma anche per coloro che sono coperti ma che risultano avere livelli di connessione critici o non performanti.

Come già raccontato, a partire da fine Febbraio 2024, TIM aveva sospeso temporaneamente la commercializzazione dell’offerta con connessione internet satellitare Premium SAT, che dunque al momento non risulta attivabile.

Nel frattempo si sarebbe aperta una controversia fra TIM ed Eutelsat, nell’ambito della quale è stata coinvolta anche l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

LO STOP

Adesso, per via di questa controversia, e salvo eventuali cambiamenti, il servizio di connettività internet satellitare fornita da Eutelsat a Tim non sarà più operativo.

Di conseguenza, l’offerta Premium Sat, già momentaneamente sospesa in commercializzazione, non potrà più essere proposta in via definitiva dai rivenditori TIM.

Per quanto riguarda i già clienti TIM che hanno attiva l’offerta Premium Sat, l’operatore sta informando i clienti impattati della cessazione del servizio tramite il servizio clienti, con opportune azioni di comunicazione e caring, proponendo anche soluzioni di connettività alternative.

