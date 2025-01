Il Napoli Futsal ritrova il successo in casa trionfando per 4-0 contro la Came Treviso: in rete Bolo, Duarte, De Luca e Borruto.

Dodicesimo risultato utile consecutivo e quinto clean sheet stagionale. Napoli cinico sotto porta e attento in difesa, i partenopei continuano a rimanere nelle zone di vertice in classifica.

Prossimo appuntamento in trasferta contro la Meta Catania domenica 26 gennaio in diretta su Sky Sport.

IL MATCH

PRIMO TEMPO

A 1’34’’ ghiotta chance per il Napoli, V. Salas a tu per tu con Pietrangelo si lascia ipnotizzare sul più bello. A 2’00’’ altra occasione, protagonista sempre V. Salas che si gira in un fazzoletto: l’estremo difensore avversario attento respinge.

A 2’12’’ vola Pietrangelo sul diagonale di Bolo. A 5’18’’ Pelezinho si smarca in area di rigore e va al tiro: riflessi pronti per il portiere della Came. A 8’00’’ azione corale del Napoli con V. Salas alla conclusione, la sfera impatta sul difensore. A 9’28’’ palo di Bolo, il sinistro dell’argentino dalla distanza termina sul legno.

A 12’56’’ Bolo di controbalzo cerca l’incrocio, respinge Pietrangelo. A 14’18’’ Walex davanti a Bellobuono spara alto, prima vera opportunità anche per gli ospiti. A 16’52’’ il Napoli trova il vantaggio con Bolo, cioccolatino di Borruto per il compagno che salta il portiere e la insacca in porta. A 19’57’’ provvidenziale Bellobuono sul tentativo ravvicinato di Japa Vieira. Finisce 1-0 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 2’50’’ tiro al volo di Borruto sugli sviluppi di un corner, la palla termina di un soffio a lato. A 5’10’’ doppia occasione per il Napoli Futsal, prima Borruto non riesce a concludere, sulla respinta De Luca cerca l’assist per il compagno meglio piazzato ma la retroguardia avversaria allontana la minaccia.

A 10’10’’ raddoppio partenopeo, Bolo mette a sedere un avversario e serve Duarte ben posizionato: per il 28 azzurro è un gioco da ragazzi spingerla in rete.

A 12’20’’ tris del Napoli, De Luca buca Pietrangelo. Ancora De Luca vicino al gol, la sforbiciata dello scugnizzo termina sopra la traversa. Bellobuono attento sul tentativo ravvicinato di Sacon. A 14’00’’ la Came schiera Donin come portiere di movimento e a 19’35’’, a porta vuota, Borruto trova la quarta rete. Termina 4-0 la sfida.

SALA STAMPA

NAPOLI FUTSAL: Cristian Borruto: “È stato un periodo duro, tante partite e qualche infortunio di troppo ma non abbiamo mai mollato. La stagione è lunga e cercheremo di farci trovare pronti nei momenti decisivi. Oggi abbiamo fatto una bella partita, vincere non è mai facile”.

CAME TREVISO: mister Rocha: “Gara equilibrata nel primo tempo, nella ripresa ci hanno punito. Il Napoli è una squadra esperta e forte, non puoi concedergli nulla. Il nostro obiettivo è centrare la qualificazione in Coppa Italia”.

IL TABELLINO

NAPOLI FUTSAL-CAME TREVISO: 4-0 (1-0 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Pelezinho, Gabriel, F. Perugino, De Luca, Borruto, Bellobuono, V. Salas, Vavà, Bolo, A. Perugino, Duarte, Chianese. All. Colini.

CAME TREVISO: Pietrangelo, Luis Felipe, Walex, Del Gaudio, Japa Vieira, Fior, Di Guida, Perazzetta, Ugas, Azzoni, Donin, Sacon. All. Rocha.

MARCATORI: 16’52’’ p.t. Bolo (N), 10’10’’ s.t. Duarte (N), 12’20’’ De Luca (N), 19’35’’ Borruto (N).

AMMONITI: 8’18’’ p.t. Vavà (N), 11’17’’ s.t. Donin (C).

ARBITRI: Vincenzo Cannistrà (Catanzaro) e Daniele Filannino (Jesi). Al cronometro Ugo Ciccarelli (Napoli).