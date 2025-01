Vanno in cimitero e non trovano le tombe dei parenti

Sono andati al cimitero e non hanno trovato la tomba del proprio defunto, esumata e trasferita in un campo comune.

E’ accaduto a Udine, al cimitero di San Vito, come denunciato da tre cittadini di Udine.

Lo riporta il Messaggero Veneto, secondo il quale i familiari non sarebbero stati avvertiti. Il quotidiano ha sentito anche l’assessore comunale competente, Rosi Toffano, la quale ha riferito che il trasferimento delle salme è stato pubblicato regolarmente come prevede la legge: sull’Albo pretorio, con un avviso in cimitero e sul sito del Comune.

Toffano ha sottolineato alcune difficoltà nella gestione dei trasferimenti delle salme in una specifica area del cimitero: sarebbe infatti impossibile “raggiungere i parenti dei 900 inumati nel campo comune”.

Tra le persone i cui defunti sono stati esumati e trasferiti, come riporta il Messaggero Veneto, c’è anche un’anziana di 80 anni che, recatasi al cimitero per portare dei fiori alla memoria del padre, non ha trovato la tomba.

La vicenda sta assumendo una piega politica: una consigliera dell’opposizione ha già annunciato un’interrogazione in merito.