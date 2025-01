Virtus Aversa, Pineto sbancata al tie-break

I tabù sono fatti per essere superati, per essere abbattuti e per essere solamente un ricordo del passato. La Virtus Aversa sbanca il palazzetto di Pineto e riesce per la prima volta a ritornare col sorriso dall’Abruzzo.

Mvp il palleggiatore Garnica ma è stata una prova sontuosa di tutta la squadra.



Un grande applauso a Rossini e compagni per aver conquistato due punti fondamentali per la classifica (2-3). Coach Tomasello si regala una grande gioia nella ‘sua’ città, applaudito da un grande pubblico che gli tributato i giusti onori dopo le vittorie del 2023.

IL MATCH

PRIMO SET. Tantissimo equilibrio nella bolgia del ‘PalaVolley’ di Pineto. Gara tirata, grande pallavolo e tifosi super. Primo vantaggio dei normanni a quota 10 quando c’è l’attacco errato degli abruzzesi (un solo punto avanti la Virtus). Con Canuto al servizio Aversa allunga con un tocco delicatissimo di Arasomwan (12-14, time-out Abba). Pareggio dei padroni di casa a 15. Punto a punto fino a 18, poi l’Abba allunga sfruttando il calore della propria gente (21-18, stop richiesto da Tomasello). Al rientro in campo la Virtus Aversa decide di fare sul serio (21-21, secondo time-out di Di Tommaso). Martins regala 2 set point (22-24). Vince Aversa (23-25, 0-1).

SECONDO SET. Come nel primo parziale nessuna delle 2 squadre in campo riesce a prendere il largo. Il primo doppio vantaggio è di Aversa con l’ace di Motzo (11-13). Subito time-out di Pineto. Controbreak dell’Abba che si porta avanti 15-14. L’ace di Di Silvestre lancia gli abruzzesi (17-14). Qualche passaggio a vuoto di troppo dei ragazzi di Tomasello ed è time-out sul 20-15. Vince Pineto 25-18 (1-1).

TERZO SET. Nel sestetto c’è Ambrose e al servizio permette ai suoi di conquistare un +2 (5-7). Confermato dall’ace di Motzo (7-9). Scambi lunghissimi e Pineto ne approfitta per trovare il pari a 12. La Virtus Aversa va avanti e poi prova ad amministrare (17-19) con la solidità di tutta la squadra. Lyutskanov sfruttando le mani del muro costringe Di Tommaso a giocarsi il secondo time-out (17-20). Monster block di Ambrose e ci sono 3 set point (21-24). Chiude Motzo con un mani e fuori (22-25).

QUARTO SET. Ace di Motzo e il tabellone dice 5-8. Sul 6-11 (tocco dell’asta confermato dal videocheck) coach Di Tommaso ferma il gioco per 30 secondi. Sull’attacco errato di Kaislasalo la Virtus Aversa scappa (6-13). Servizio vincente di Di Silvestre ed è 11-15. Pineto si rifà sotto, 2 errori di Motzo ed è 14-15. Canuto si fa beffa di un altissimo muro a 3 trovando il nuovo +4 (16-20, time out Pineto). L’Abba non muore mai: 20-21. Muro su Gordan e si ritorna in parità a 22. Vince Pineto, si va al tie-break (25-23).

QUINTO SET. Punto a punto, tie-break tiratissimo. Si cambia campo 8-7 per Pineto. Sul 12-13 Pineto ritorna in panchina per il time-out, questa la mossa di coach Di Tommaso. Primo match point di Aversa sull’attacco vincente di Motzo (13-14). Dentro Ambrose per Garnica per alzare il muro. Si va ai vantaggi. Aversa si prende i 2 punti (14-16), finisce 2-3.