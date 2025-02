Aversa. Ciro Sciallo di scena al Teatro Cimarosa

Ciro Sciallo in concerto al Teatro Cimarosa di Aversa con la partecipazione straordinaria di Paolo Conticini. Appuntamento per il 7 febbraio, ore 20:30.

Un viaggio fatto di poesie, canzoni, racconti e aneddoti di vita vissuta all’insegna di una genuinità ormai sempre più rara in un mondo in cui apparire vale più che essere.

Ciro Sciallo, nonostante la sua lunga carriera fatta di notevoli traguardi e soddisfazioni si è recentemente messo in gioco partecipando al noto talent “The Voice Senior” in onda su Rai1.

Le sue interpretazioni non sono passate in sordina tanto da attirare numerosi consensi da parte di pubblico e critica. Lo stesso collega Gigi D’Alessio (in giuria con Arisa, Clementino e Loredana Bertè) in quell’occasione ha speso parole di grande stima nei confronti di Sciallo per le sue indiscusse doti artistiche.

Ad accompagnarlo in questo emozionante viaggio ci saranno l’attrice Gabriella Zappacosta, ed una selezione di grandi musicisti; Salvatore Baldares (piano), Paolo De Vecchio (chitarra), Luigi Sigillo (contrabbasso), Angelo Calabrese (batteria), Sandro Tumolillo (violino), Stefano Iorio (violoncello).

Dulcis in fundo la presenza del super ospite tanto atteso, l’attore e conduttore tv Paolo Conticini.

Il concerto che si terrà al Teatro Cimarosa è andato sold out in poche ore e si sta già pensando ad una replica imminente.

L’evento è stato fortemente voluto da un gruppo di grandi imprenditori di Aversa che, spinti da una notevole passione per l’arte e la cultura, hanno voluto in maniera netta e decisa la presenza di Ciro Sciallo.

Tra questi Antonio Motti, Giovanni Iuorio, Aristide Brudetti, Claudio Fabozzi, Nicola Abategiovanni, Carlo e Mimmo Menale.