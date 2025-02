Aversa. D’Agosto: “Via Mazzaggio dimenticata dal ‘fotografo ambientale'”

“Visto che il tour fotografico dell’assessore all’ambiente non copre tutta la città, così come anche il servizio di igiene urbana, ci tocca segnalare la discarica abusiva che da tempo staziona in Via Mazzaggio, traversa di Via Costantinopoli, dimenticata ed abbandonata a sè stessa”.

Lo denuncia, tramite nota stampa, Pasquale D’Agosto in qualità di esponente de La Politica che serve.

“Invitiamo l’assessore preposto ad intervenire quanto prima e, soprattutto, a cominciare ad occuparsi di Aversa e non solo di alcuni quartieri. Basta proclami e report fotografici”.

D’Agosto già qualche settimana fa aveva denunciato la presenza di rifiuti in via Costantinopoli.