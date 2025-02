Aversa. ‘Il niente e il nome’, presentazione del libro di Alberto Carbone

Si terrà l’11 febbraio alle 17:30, al Bar Alleria in via Michelangelo 178 ad Aversa, la presentazione del libro ‘Il niente e il nome’ di Alberto Carbone.

L’evento organizzato dalla FIDAPA, con la presidente Natalina Quarto, e che vede anche la presenza della professoressa e scrittrice Elena Nugnes.

LA TRAMA

Claudio, finito in coma dopo la cerimonia di proclamazione di laurea, rivive in un lunghissimo sogno il suo passato rivedendo le persone che ne hanno fatto parte: Francesca, la ragazza che gli ha spezzato il cuore lasciandolo per tornare dal suo ex e che gli ha fatto scoprire la sua vocazione alla scrittura; suo padre, con cui continua a parlare come in un’allucinazione nonostante sia morto; Enrico, il suo migliore amico, morto in un terribile incidente d’auto; don Luigi, il prete che gli ha spiegato che il contrario della felicità è la vigliaccheria; Elena, il suo alter ego, cioè cosa ne sarebbe stato di lui e del mondo se fosse nato donna.

Claudio tenterà più volte di suicidarsi, finché, un giorno, dopo aver ammazzato sua madre, si ritroverà a osservare un uomo che cammina in una stazione ferroviaria: è lui quell’uomo, viaggiatore che ha perso la coincidenza del dolore.

E in quella stessa stazione Claudio incontra Italo Calvino, il suo maestro. Calvino gli metterà tra le mani un libro: Il niente e il nome, libro scritto da Claudio (o così sembra).