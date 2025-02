Un gruppo di ragazzi che in circolo si esibisce, in un luogo affollato, in una danza dai ritmi arabeggianti e i saltelli sono scanditi dall’utilizzo di un taser che a ritmo della musica viene azionato. Non sarebbe la prima volta quanto accaduto in zona piazza Domenico Cirillo ad Aversa.

Le immagini pubblicate su TikTok.

“Il taser è un’arma in dotazione delle forze dell’ordine e può essere letale. Inaccettabile che venga così sfacciatamente esibita e azionata in un luogo affollato durante un balletto come accompagnamento musicale”, ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Allenza Verdi Sinistra che ha ricevuto le immagini.

“Come è potuta finire nelle mani di ragazzi sconsiderati che rischiano di ferire gravemente degli innocenti? E ci risiamo con il tema dei luoghi della movida che soprattutto nei weekend devono essere vigilati e sorvegliati. Si risalga e si disarmino i responsabili dell’episodio di Aversa. Devono rispondere di porto abusivo di armi e aver messo a rischio l’incolumità altrui”.