Aversa. ‘Scuole vivibili e sicure’: Forza Aversa organizza gazebo informativo

Forza Aversa, già firmataria della istanza di un consiglio comunale a partecipazione pubblica unitamente a tutti i gruppi dell’opposizione, si fa portavoce della esasperazione delle mamme e delle famiglie intere che, interrompendo lo svolgimento dell’ultimo consiglio del 10 gennaio, a gran voce chiedono interventi per il ripristino del regolare svolgimento delle lezioni che in alcune scuole sono interrotte perché i plessi sono privi di riscaldamento; in altre, causa infiltrazioni, sono oggetto di turnazioni.

“L’approssimazione e la superficialità delle risposte dell’assessore preposto e degli amministratori non ci convincono ed è arrivato il momento che, secondo i canali giusti, siano messi tutti – ciascuno per competenza – di fronte alla loro responsabilità politica nei confronti della cittadinanza, stufa delle solite promesse”, fa sapere l’avv. Angela Barone in qualità di coordinatore della lista civiva Forza Aversa.

Proprio il gruppo consiliare – rappresentato in assise dall’avv. Dino Carratù -, ha organizzato per il prossimo 16 febbario, dalle 10 alle 13 in via Roma (angolo Piazza Municipio), un gabezo informativo e raccolta firme per chiedere delle ‘scuole vivibile e sicure’.

“Forza Aversa mette a disposizione la possibilità di portare con mozione, l’istanza di creare una Commissione Civica composta da rappresentati di istituto e genitori che unitamente agli uffici e amministratori comunali, entro la fine del corrente anno scolastico (giugno 2025), individui le criticità di ogni plesso; vigili sugli interventi e/o sulla loro programmazione esecutiva affinché almeno l’anno scolastico 2025/2026 inizi e prosegui senza interruzioni a garanzia del raggiungimento dello scopo didattico e per la pace di intere famiglie”.