Aversa. ‘Stelle Aversane nello Sport’: al via la prima edizione

“Da soli si va veloce, insieme si va lontano!”. Con questo spirito prende vita la prima edizione di ‘Stelle Aversane nello Sport‘, un evento speciale che si terrà il prossimo 24 febbraio alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune di Aversa.

L’iniziativa, organizzata dal consigliere comunale Antonio Ivan Giglio e dall’assessore allo sport Francesco Sagliocco, nasce con l’obiettivo di celebrare gli atleti aversani che si sono distinti nel corso del 2024 per i loro risultati eccellenti.

Un’occasione unica per riconoscere il talento, il sacrificio e la dedizione di coloro che, con impegno e passione, hanno portato e portano in alto il nome della città di Aversa.

“Oltre a premiare le eccellenze sportive locali, l’evento sarà un’importante opportunità per sottolineare il valore sociale dello sport e della sana competizione. La pratica sportiva non è solo una questione di vittorie e medaglie, ma anche un potente strumento di aggregazione, crescita personale e sviluppo della comunità”, sottolinea Ivan Giglio in qualità di consigliere comunale con delega allo sport.

L’appuntamento del 24 febbraio si preannuncia quindi come un momento di grande condivisione, in cui istituzioni, atleti e cittadini potranno unirsi per celebrare lo sport in tutte le sue forme.

Un riconoscimento doveroso per coloro che, con sacrificio e determinazione, rappresentano un modello di ispirazione per le nuove generazioni.