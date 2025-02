Dalla Nazionale alle case popolari, alloggio Aler a Stefano Tacconi

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi, colpito nel 2022 da un’aneurisma da cui si è ripreso dopo mesi d’ospedale, ha ottenuto una casa popolare dall’Aler a Milano.

A presentare la richiesta è stata la moglie Laura Speranza, sposata in seconde nozze nel 2011 e dalla quale la coppia ha quattro figli.

LA VICENDA

La domanda, come riporta Il Giorno, è dell’aprile 2023, mentre il contratto è stato firmato nel luglio successivo.

Due mesi dopo aver ottenuto un primo alloggio nell’hinterland milanese, la famiglia di Stefano Tacconi – che ha tutti i requisiti necessari per la concessione della casa – ha ottenuto lo scambio con un secondo appartamento, alla periferia sud di Milano.

“Tempistiche eccezionali, mai visto cambi alloggio così rapidi: sarebbe bello che Aler ci abituasse a tanta rapidità”, ha dichiarato Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, in passato segretaria del sindacato inquilini Sunia.

In genere i tempi di attesa per cambiare un alloggio Aler con un altro sono più lunghi – si legge sul quotidiano – ed è necessario attendere 12 mesi dalla prima assegnazione solo per fare la domanda, ma è possibile avere una deroga in caso di comprovati e sopraggiunti aggravamenti medici o altre circostanze documentate.

La carriera

Ha legato il proprio nome soprattutto alla Juventus, nella quale ha militato per quasi un decennio (1983-1992) fino a diventarne capitano. È tuttora l’unico portiere a essersi aggiudicato tutte le cinque competizioni UEFA per club all’epoca vigenti, vinte con la squadra bianconera a cavallo degli anni 80 e 90 del XX secolo; con il club torinese ha messo in bacheca anche due scudetti e una Coppa Italia.

Tra il 1987 e il 1991 ha fatto parte della nazionale italiana, totalizzando sette presenze e partecipando come secondo portiere al campionato d’Europa 1988 e al campionato del mondo 1990. Ha inoltre disputato da titolare i Giochi olimpici di Seul 1988.

È stato inserito dall’IFFHS al 140º posto nella classifica dei migliori portieri del mondo nel quarto di secolo 1987-2011.

L’aneurisma

Nell’aprile 2022, Stefano Tacconi è stato colpito da un’ischemia cerebrale. Superata una prima prognosi riservata, nei mesi seguenti affronta un percorso di riabilitazione presso l’ospedale Borsalino di Alessandria e successivamente in una struttura specializzata a San Giovanni Rotondo, da cui viene dimesso nell’ottobre 2023.