Criscitiello non ha gradito la ‘posizione’ di Parlato e gli ha staccato il collegamento: “Va bene Manuel, ciao buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21 (altra tv con cui collabora, ndr). Hai sbagliato televisione e la poesia la fai altrove, via. Cambia canale e fai il tifoso a casa tua. Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più. Perché vuole fare il simpatico e lo può fare fino ad un certo punto. Da oggi Manuel puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno ai napoletani fallo. Fino a che ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no”.

L’Ordine dei Giornalisti della Campania ha diffuso una nota per esprimere solidarietà a Manuel Parlato e a Canale 21 sottolineando “fatti di una gravità inaudita che vedono l’OdG Campania ad inviare un esposto disciplinare all’Ordine lombardo”.

Anche il Napoli ha espresso solidarietà al giornalista, che era presente alla conferenza stampa del ds Giovanni Manna. Al momento della domanda di Parlato su Kvaratskhelia, il responsabile della comunicazione del club azzurro, Nicola Lombardo, lo ha fermato per dirgli: “Volevo darti la nostra solidarietà e i complimenti per il coraggio dimostrato”.

Criscitiello è intervenuto nuovamente nelle ore successive contestando anche la solidarietà del Napoli verso il giornalista. “Al Napoli manca stile. Per due settimane Parlato è stato cacciato da Castel Volturno per le immagini girate su Kvara. Mi hanno chiamato per dire che non era più ben accetto. Ora che diciamo che ha ragione Conte al Napoli questa linea non va bene e addirittura interrompe la conferenza per esprimere solidarietà a Manuel. Vivete in un paese di falsi moralisti”.

“I napoletani dicono di essere ironici, sono la città di Troisi e Totò, ma poi l’ironia di Tancredi su una roba di calcio non va bene. Noi Milan e Inter le abbiamo criticate in modo durissimo, le abbiamo massacrate. Quella di Tancredi era ironia calcistica. Non abbiamo offeso il Napoli e Napoli, è ironia legata al mercato“.

“DA MANUEL, LA LINEA EDITORIALE NON RISPETTATA”

In conclusione, Criscitiello torna su Parlato. “È una persona eccezionale. Però da un pò di tempo Manuel stava facendo troppo il tifoso del Napoli e questo glielo abbiamo detto diverse volte. Non mi è andato bene che ha parlato di Tancredi che era assente, sapendo come la nostra linea editoriale non poteva fare un intervento del genere a tradimento. Manuel è un grande giornalista e ragazzo d’oro, ma deve sapere che ci sono regole da rispettare”.