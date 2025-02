L’ha prima offesa e poi, afferrata per i capelli, l’ha quindi trascinata a terra, colpendola con calci e pugni. Come se ciò non bastasse, le ha lanciato contro uno sgabello e poi le ha vietato di ritornare a casa unitamente alle tre bambine minorenni, a una delle quali poco prima, aveva anche dato uno schiaffo sul volto. Accade in quel di Castel Volturno (CE).

A nulla sono valse le reiterate richieste della donna di farle rientrare in casa perché l’uomo, ubriaco, è rimasto fermo sulla sua decisione di lasciarle in strada. Solo allora che la donna ha chiesto aiuto al “112”.

Quando la gazzella dei Carabinieri della radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone è giunta sul posto ha trovato la 33enne e le tre figlie, ancora in strada.

A quei militari, la vittima ha raccontato quanto avvenuto in serata.

LA VICENDA

In particolare ha riferito che il compagno, già da alcune ore prima della cena, aveva iniziato ad assumere alcolici in modo incontrollato e che, una volta sedutosi a tavola per cenare, aveva iniziato prima ad offenderla e poi ad aggredirla violentemente.

Vista la situazione di particolare pericolo, era scappata di casa con le tre figlie nella speranza che l’uomo, passata la sbornia, si calmasse.

Così, invece, non era stato, perché l’uomo, ancora ubriaco, attraverso messaggi e telefonate l’aveva ulteriormente minaccia, intimandole di non rientrare più a casa.

AGGRESSIONI PRECEDENTI

Durante la narrazione dei fatti la stessa ha riferito anche su analoghe precedenti aggressioni avvenute nei mesi precedenti e che avevano visto coinvolte anche due delle tre figlie nate da precedenti relazioni avute con altri uomini. Episodi mai denunciati per timore di ripercussioni.

L’ARRESTO A CASTEL VOLTURNO

Dopo aver fatto intervenire personale del 118 per medicare la donna e le bambine, i carabinieri si sono recati presso l’abitazione della coppia a Castel Volturno traendo in arresto il 45enne che, all’atto dell’accesso, presentava ancora l’alito dal forte odore di alcol.

Tradotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.