Joao Felix “Voglio entrare nella storia del Milan”

MILANO (ITALPRESS) – A San Siro si è presentato la scorsa settimana con una “magia” (gol con tanto di pallonetto in Coppa Italia contro la Roma); di fronte alla stampa si è presentato oggi, molto sorridente, con tanto di buoni propositi. Joao Felix ha voglia di entrare nella storia del Milan. A introdurlo, nella conferenza odierna, è stato una leggenda rossonera, ovvero il dirigente Zlatan Ibrahimovic. “Joao si è già presentato subito alla grande in campo. E’ l’ultimo dei grandi acquisti fatti nel mercato invernale. E’ un giocatore forte, con grande esperienza internazionale. Cercavamo uno come lui: è uno che ha la magia. Può fare gol e assist e può darci tanto. L’allenatore lo conosce bene. Dobbiamo fare di tutto per farlo inserire nel gruppo al meglio”, ha detto lo svedese, certo che il portoghese possa convivere con Pulisic, Leao e Gimenez. “Abbiamo fatto questo mercato cercando di dare all’allenatore due squadre. Giochiamo tanto, servono delle alternative. Il mister ha tante opzioni ora. Se difendono, i quattro ‘big’ possono convivere. Serve equilibrio, bisogna difendere e attaccare tutti insieme. L’importante è aver dato al mister due squadre e tante alternative. Tocca a lui decidere chi far giocare, nessuno ha il posto in campo garantito. Speriamo che Joao Felix possa entrare nella storia del Milan e diventare anche lui una leggenda del club”, ha aggiunto Ibra.

“Il Milan è un club immenso, lo si vede da fuori e quando entri a San Siro capisci perchè è uno dei più grandi club d’Europa. E’ stata una settimana fantastica, con due vittorie e l’opportunità di giocare e segnare per il Milan”, ha detto in apertura di conferenza stampa Joao Felix. “Kakà è sempre stato il mio giocatore preferito, in passato ci siamo incontrati, non ho parlato con lui del mio arrivo al Milan ma per me è un idolo: non mi posso paragonare a lui ma vorrei poter fare la storia come ha fatto lui qui”, ha spiegato poi il portoghese.

“Posso convivere con Pulisic, Leao e Gimenez. Il fatto che siamo quattro giocatori offensivi non significa molto. Possiamo tutti e quattro giocare bene in entrambe le fasi di gioco e aiutare il team anche in difesa”, ha detto ancora Joao Felix, prima di confermare di esser stato cercato anche dall’Inter: “E’ vero. E’ successo durante l’ultima finestra di mercato ma io ho detto subito al mio agente che avevo già deciso di venire qui al Milan. Mi piacerebbe entrare nella storia di questo club per i successi e anche per il numero dei miei gol”.

