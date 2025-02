Lusciano. Pressioni per annullare una multa, IV: “siamo al paradosso”

Italia Viva – tramite comunicato stampa – esprime profonda preoccupazione per quanto accaduto in sede istituzionale a Lusciano, in seguito alla notizia diffusa dalla stampa.

Secondo quanto riportato, la Vicesindaco Maria Consiglia Conte avrebbe esercitato indebite pressioni sulla Comandante della Polizia Municipale, Dott.ssa Nunzia Della Gatta, per far annullare una sanzione elevata nei confronti di una sua conoscente.

“Riteniamo inaccettabile che un rappresentante dell’amministrazione comunale interferisca con l’operato dei dirigenti pubblici, compromettendo l’autonomia e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Ancora più grave è il fatto che l’episodio si sia verificato durante i lavori della Giunta Comunale, alla presenza del Sindaco Giuseppe Mariniello, configurando un evidente abuso di ruolo e un tentativo di condizionamento delle istituzioni”, fanno sapere dal gruppo politico guidato da Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Piena solidarietà alla Comandante della Polizia Locale, Dott.ssa Nunzia Della Gatta, che ha agito nel pieno rispetto della legalità e delle proprie prerogative istituzionali. Chiediamo inoltre che la ViceSindaco Conte porga immediate scuse pubbliche e rassegni le dimissioni, poiché riteniamo che simili condotte siano incompatibili con un corretto esercizio delle funzioni di governo cittadino di Lusciano”.

“Non possiamo accettare il silenzio, soprattutto da parte del Sindaco Mariniello, che ha il dovere istituzionale di intervenire con fermezza per ristabilire il rispetto delle regole. Un’assenza di presa di posizione chiara e risolutiva rappresenterebbe un segnale gravissimo per la città e per la credibilità dell’amministrazione comunale”.