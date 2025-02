Muore a 6 anni in casa, aperta un’inchiesta

Bimbo di sei anni muore in casa, l’ipotesi del malore o della reazione ai farmaci. Siamo nel Quartiere Corvetto a Milano: la madre del bambino ha chiamato una prima volta il 118 annullando la richiesta. Dopo qualche ora ha ritelefonato: il piccolo era già morto

Secondo le prime ricostruzioni, la madre del piccolo ha contattato il 118 in mattinata, riferendo che il figlio non si sentiva bene. Tuttavia, poco dopo, ha annullato la richiesta affermando di voler andare in farmacia. Ore dopo, la donna ha nuovamente chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari il bambino era già privo di vita. Il decesso, secondo i primi rilievi, risalirebbe a diverse ore prima della seconda chiamata.

Il piccolo era malato da alcuni giorni e si ipotizza che il suo decesso possa essere stato provocato da una reazione avversa ai farmaci assunti per curare l’influenza. Il medico legale, nelle prime verifiche, non ha riscontrato segni di violenza o maltrattamenti sul corpo del bambino.

Resta da chiarire il motivo per cui la madre, una donna di 30 anni di origine nordafricana, abbia dapprima richiesto l’intervento del 118 e successivamente lo abbia annullato. Non si esclude che, trovandosi in una situazione di forte stress e panico, abbia sottovalutato la gravità delle condizioni del figlio.

Le indagini proseguono per accertare le cause esatte della morte e per comprendere se vi siano eventuali responsabilità. L’autopsia fornirà ulteriori risposte nei prossimi giorni.