Il Napoli Basket batte meritatamente al termine di una partita combattuta la capolista Brescia con il punteggio di 90-85.

Gli azzurri proseguono così la corsa salvezza con la quarta vittoria casalinga consecutiva in campionato.

Il primo canestro della partita è firmato da Brescia con Rivers. La capolista parte forte sul punteggio di 1-6. Pangos trova la prima bomba di Napoli imitato da Totè. Gli azzurri con Woldetensae, Pangos e con la seconda bomba di Totè firmano il sorpasso 16-11 a metà periodo. Brescia reagisce con Della Valle che firma la parità 18-18 con 5 punti consecutivi realizzati. Ritmi alti nel primo quarto che si chiude sul punteggio di 27-23 per gli azzurri con il primo canestro realizzato da Egbunu.



Inizia forte anche il secondo quarto con la bomba di Pullen ed il canestro di Ndour. Ivanovic da tre firma la parità sul punteggio di 30-30. Zubcic e Pangos da tre costringono Brescia al primo time out dell’incontro con Napoli avanti 35-30. Le bombe di Rivers e Dalla Valle ed un altro canestro di Rivers portano Brescia al sorpasso sul punteggio di 39-40 a tre minuti dall’intervallo lungo. La partita è equilibratissima ed il primo tempo si chiude sul punteggio di 44-44.

Il terzo periodo si apre con il parziale 11-2 per Napoli con i canestri di Zubcic, Totè, Pangos, Green e la bomba di Woldetensae. Brescia è costretta al time out con gli azzurri con il massimo vantaggio più 9 sul 55-46. Pangos ispiratissimo da tre porta Napoli al più 11 a metà periodo sul 59-48.

Brescia prova a rientrare con un parziale 0-6 e su riporta a 5 lunghezze di svantaggio sul 59-54 a tre minuti dalla fine del periodo. La bomba di Ivanovic riporta Brescia a soli due punti di svantaggio. Anche il terzo quarto si chiude in parità sul 63-63.

Totè e 5 punti consecutivi di Zubcic riportano Napoli avanti ad inizio dell’ultimo decisivo periodo. Il finale è incandescente a metà quarto il punteggio recita 74-73 per Napoli.

Ivanovic con un’incredibile azione da tre punti firma il sorpasso Brescia e Valli chiama time out. Zubcic firma la bomba del contro sorpasso. Si gioca punto a punto. É la volta di Pangos con l’ennesima bomba a firmare il sorpasso sul punteggio di 82-80 a tre minuti dalla fine. Totè monumentale firma a due dalla fine il canestro del 84-82. Allunga Napoli con una sontuosa penetrazione di Pangos. 86-82 a 100 secondi dalla fine.

La schiacciata di Totè a 27 secondi dalla sirena porta Napoli a più 6 sul punteggio di 88-82. Dalla Valle da tre prova a tenere in vita Brescia che ricorre al fallo sistematico. Pullen in lunetta non sbaglia. Gli azzurri sono a più 5 sul 90-85 a 19 secondi dalla sirena e gestiscono il finale di gara raccogliendo la terza vittoria consecutiva in campionato contro la capolista Brescia.

IL TABELLINO

NAPOLI BASKET – GERMANI BRESCIA 90-85 (27-23, 17-21, 19-19, 27-22)

Pullen 9, Zubcic 13, Treier, Pangos 22, De Nicolao 2, Woldetensae 8, Saccoccia, Egbunu 5, Green 9, Totè 22, Mabor n.e.

SALA STAMPA

Dichiarazione di Coach Valli:

“Partita infinita perché battere Brescia significava giocare per tutti i 40 minuti, sono primi in classifica e non è un caso. Faccio i complimenti alla squadra perché non era facile giocare contro una formazione così compatta, organizzata e fisica. Sono contento dunque della prestazione soprattutto perché fatta davanti al pubblico di Napoli però anche oggi la vittoria vale 2 punti e dunque è solo un piccolo passo in avanti di una strada molto lunga ancora da compiere. Non dobbiamo deconcentrarci, altrimenti si butta via il lavoro fatto fino a questo momento. La società ci è stata anche questa settimana, come sempre, vicina, ci ha procurato velocemente John Egbunu che chiaramente deve salire di condizione e stiamo lavorando veramente bene sotto questo punto di vista. Stiamo operando bene con lo staff e la società, siamo solo ad una tappa di un Giro d’Italia lunghissimo, che dobbiamo provare a vincere. La partita ci ha dato tanti spunti tattici, ma le letture che ha dato Kevin Pangos alla gara sotto una pressione difensiva enorme, sono state quelle che ci hanno tolto l’imbarazzo negli ultimi secondo di ogni possesso. La squadra deve crescere, ma qualcosa oggi si è visto anche perché giocare contro squadre di questo livello, solo con il gioco di squadra si vince. Ed oggi per larghi tratti lo abbiamo dimostrato.”

Dichiarazione Leonardo Totè:

“Che fatica. Sono contento. Grande prestazione solida di squadra sia in attacco che in difesa. Siamo stati bravi nelle difficoltà a mantenere la calma e portare a casa questo vittoria importantissima. Abbiamo imparato a gestire i finali e questo si è visto oggi.”