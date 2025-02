Nulla da fare per il Napoli Basket che, priva di Egbunu, cede nettamente alla Reyer Venezia con il punteggio di 91-68 interrompendo così la sua striscia di tre vittorie consecutive.

La squadra azzurra è scesa in campo contro la Reyer Venezia con la canotta listata a lutto in ricordo di Domenico Cirillo il giovane atleta della formazione Under 19 della società satellite Napoli Basket Academy prematuramente scomparso ieri.

IL MATCH

Sono dei centri Kabengele e Totè i primi canestri della gara. Venezia si porta avanti 8-4. A metà periodo Green firma la parità 8-8. Totè scatenato segna il canestro del sorpasso 8-10 con il suo sesto punto. Venezia reagisce con un parziale 6-0 e si riporta avanti 14-10. Napoli si riporta avanti 14-16 con le triple di Treier e Pullen. Il primo periodo si chiude con Venezia avanti nel punteggio 18-16.

Venezia parte forte nel secondo periodo con un parziale 4-0 e Valli chiama time out sul 22-16. Mcgruder e Simms firmano il più 9 Reyer sul 27-18. Gli azzurri non trovano più il canestro e Mcgruder firma la sua seconda bomba. A metà periodo il risultato recita 30-20 per Venezia. Gli azzurri provano ad accorciare le distanze con De Nicolao e Green. Ma le squadre vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 40-28 per Venezia.

In avvio del terzo periodo viene fischiato a Totè il quarto fallo. Venezia ne approfitta e si porta a più 15 massimo vantaggio sul 43-28. Napoli fa fatica in attacco perdendo molti palloni. La Reyer dilaga e allunga a più 21 costringendo Valli al time out. Napoli è in black out totale. Venezia arriva a più 28 a metà periodo sul punteggio di 59-31. Dilaga ancora nel finale del terzo tempo la Reyer che chiude con il pesante vantaggio di 30 lunghezze sul punteggio di 75-45.

Nell’ultima frazione di gioco Napoli prova a reagire con Treier e Totè, ma il divario resta pesante e la partita si chiude con il largo successo della Reyer Venezia con il punteggio di 91-68. Il campionato si ferma per due settimane in occasione della Final Eight Frecciarossa Coppa Italia e riprenderà il 2 Marzo quando il Napoli Basket ospiterà la Estra Pistoia. Treier e Totè sono i migliori realizzatori della gara con 18 punti.

IL TABELLINO

Reyer Venezia – Napoli Basket 91-68 (18-16, 22-12, 35-17, 16-23)

Totè 18, Treier 18, Green 12, Pangos 10, De Nicolao 4, Pullen 3, Saccoccia 3, Woldetensae, Zubcic, Mabor.

SALA STAMPA

Dichiarazioni Coach Valli:

“È chiaro che tra noi e la Reyer c’è differenza, e lo dice anche la classifica, la consistenza della squadra, la fisicità che noi oggi abbiamo patito particolarmente. Quindi un grande complimento va a Venezia che non merita certamente la classifica che ha. Questo noi lo sapevamo, abbiamo provato a contrastarli, facendo un buon primo quarto, dopodiché le energie sono venute meno, anche perché abbiamo dei giocatori non al top fisicamente, ma probabilmente eravamo anche scarichi mentalmente, in quanto le tre vittorie su tre, ci hanno allentato la tensione emotiva. Ora c’è la pausa ed avremmo il tempo di recuperare le energie fisiche ai giocatori che non sono al top e ricaricarci velocemente. Il nostro campionato è ancora lungo e per salvarci dobbiamo giocare in un’altra maniera. Se avessimo lottato un po’ di più all’inizio, nonostante la loro fisicità, poteva andare diversamente, ma sappiamo che Venezia è forte. Ora torniamo in palestra per ricaricare le pile.”