Napoli Futsal conquista Cosenza: gol da cineteca di Guilhermao

Buona la prima di ritorno per il Napoli Futsal che espugna in rimonta il PalaCosentia. Gli azzurri si impongono per 1-4 grazie alle doppiette di Borruto e Guilhermão, primo gol da cineteca per il pivot brasiliano.

Il Napoli conquista il quattordicesimo risultato utile consecutivo. Prossimo appuntamento martedì 11 febbraio alle ore 20.30 in casa contro la capolista Feldi Eboli.

IL MATCH

PRIMO TEMPO

La prima conclusione del match è del Cosenza con Mateus, attento De Gennaro respinge. A 1’52’’ para ancora il portiere azzurro, questa volta si oppone al tentativo di Gabriel. A 3’40’’ ghiotta occasione per i padroni di casa con Marchio che a porta spalancata inciampa sul pallone e non riesce a concludere.

A 4’10’’ Duarte vicino al gol, il tocco del 28 azzurro termina di un soffio a lato. A 5’03’’ palo del Napoli Futsal, invenzione di J. Salas che serve De Luca ben posizionato: la conclusione del 7 partenopeo impatta il legno. A 5’20’’ Cosenza in vantaggio con Adornato, siluro sotto la traversa. A 9’00’’ super riflesso di De gennaro sul tentativo di testa di Cabeça. Termina 1-0 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 0’53’’ il Napoli pareggia la sfida con Borruto, uno-due con De Luca e palla in buca d’angolo. A 3’20’’ raddoppio partenopeo con Guilhermão, punizione all’incrocio dei pali e primo gol splendido in maglia azzurra. A 3’40’’ doppietta di Guilhermão, a tu per tu con Del Ferraro non sbaglia. A 7’33’’ Del Ferraro si supera sul tentativo ravvicinato ancora del brasiliano. A 8’15’’ provvidenziale De Gennaro sul tiro a botta sicura di Gabriel.

A 9’40’’ palo del Cosenza con Cabeça. A 12’50’’ altro palo per i padroni di casa, il mancino all’incrocio di Matues colpisce il legno sul più bello. A 14’08’’ miracolo di De Gennaro, intervento tempestivo sul tap-in ravvicinato di Adornato. A 15’30’’ il Cosenza schiera Mateus come portiere di movimento e il Napoli va a un passo dal poker: il pallonetto di De Luca a porta spalancata termina sul palo. A 18’33’’ vola De Gennaro sul tiro ad incrociare di Trentin. A 19’05’’ Matues, ancora in campo come power play, di testa non riesce a concretizzare. A 19’33’’ doppietta anche per Borruto. Termina 1-4 la sfida.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-NAPOLI FUTSAL 1-4 (1-0 p.t.)

PIROSSIGENO COSENZA: Golia, Adornato, Gabriel, Marchio, Trentin, Mateus, Felipinho, Jefferson, Del Ferraro, Restaino, Pedrinho, Cabeça. All. Tuoto.

NAPOLI FUTSAL: Pelezinho, F. Perugino, De Luca, Guilhermão, Borruto, J. Salas, Bellobuono, Gabriel Focosi, Vavà, Duarte, Chianese, De Gennaro. All. Colini.

MARCATORI: 5’20’’ p.t. Adornato (C), 00’53’’ s.t. Borruto (N), 3’20’’ Guilhermão (N), 3’40’’ Guihermão (N), 19’33’’ s.t. Borruto (N).

AMMONITI: 11’26’’ p.t. Cabeça (C).

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce) e Paolo De Lorenzo (Brindisi). Al cronometro Domenico De Candia (Molfetta).