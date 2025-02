Pari e spettacolo ad Aversa tra Napoli Futsal e Feldi Eboli

Termina 4-4 il big match tra Napoli Futsal e Feldi Eboli: azzurri agguantati sul pari nei minuti finali. Nella prima frazione il Napoli parte forte e si porta avanti di due reti targate Pelezinho e Bolo, poi il pari degli ospiti con un autogol e la rete di Liberti.

Nella ripresa, dopo una prima fase di studio, i partenopei spingono sull’acceleratore e trovano meritatamente due gol con Pelezinho (doppietta) e De Luca.

Nel finale prima con Caponigro e poi con Ugherani, schierato come power play, la Feldi trova il definitivo gol del 4-4.

Prossimo appuntamento venerdì 14 febbraio, azzurri in trasferta a Pesaro.

IL MATCH

PRIMO TEMPO

A 00’14’’ prima chance del match a tinte azzurre, J. Salas recupera palla e tanta il tiro: Montefalcone respinge. A 00’29’’ Napoli subito in vantaggio con Pelezinho, mancino che buca il portiere avversario e termina in rete. A 2’47’’ raddoppio partenopeo con il siluro di Bolo sotto la traversa, schema perfetto da punizione architettato con J. Salas. A 3’38’’ accorcia le distanze la Feldi con autogol.

A 3’55’’ doppia enorme chance per il Napoli: prima Montefalcone si supera su Borruto e poi, sulla respinta, sfortunato Guilhermão colpisce la traversa. A 7’56’’ Liberti non sbaglia a tu per tu con Bellobuono, sinistro all’incrocio e di nuovo parità. A 8’27’’ altro legno dei partenopei, il mancino a giro di Bolo impatta sul legno.

A 11’06’’ sbracciata di Barra su Salas: rosso diretto per il 21 rossoblù. A 11’40’’ il Napoli in superiorità numerica va a un passo dal gol con Borruto: il destro dell’argentino sfiora il palo. A 13’34’’ altra ghiotta occasione per i partenopei, J. Salas dinanzi al portiere non riesce a spingere la palla in rete. A 13’58’’ vola Bellobuono sul tiro di Caponigro. A 15’20’’ salvataggio provvidenziale sulla linea di J. Salas. Sul cambio di fronte Guilhermão si divora la rete a tu per tu con Montefalcone. A 18’05’’ palo di tacco di Etzi. Termina 2-2 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 6’34’’ stop e tiro al volo di Bolo: Montefalcone respinge in corner. A 8’27’’ J. Salas a un passo dal gol: la palla termina poco alta sopra la traversa. A 11’11’’ Napoli di nuovo avanti, J. Salas, dopo aver saltato l’uomo, serve un cioccolatino a Pelezinho che di destro non sbaglia: doppietta per il 2 azzurro. A 12’31’’ capitan Perugino si lascia ipnotizzare sul più bello da Montefalcone.

A 12’44’’ uno-due micidiale del Napoli: De Luca non perdona, palla in buca d’angolo. A 13’30’’ i partenopei perdono palla e la Feldi accorcia nuovamente le distanze: Caponigro buca Bellobuono. A 16’48’’ la Feldi schiera Ugherani come portiere di movimento e a 17’17’’ trova il pari. A 18’17’’ il Napoli schiera Guilhermão come power play e a 19’57’’ Montefalcone compie un autentico miracolo sul destro di Borruto. Termina 4-4 la gara.

SALA STAMPA

NAPOLI FUTSAL: Pelezinho: “Peccato per il pari, meritavamo di più. È stata una gara equilibrata tra due grandi squadre, siamo stati anche sfortunati. È stata un’altra partita rispetto all’andata, siamo tornati tutti in gruppo ad allenarci e ora continuiamo su questa strada per migliorare ancora”.

FELDI EBOLI: Ugherani: “Giocare a Napoli non è mai facile, l’ambiente è sempre caldo: i loro tifosi cantano tutta la partita. È stata una partita bella, Napoli e Feldi non si risparmiano mai. Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti ad agguantare il pari”.

IL TABELLINO

NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI 4-4 (2-2 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Pelezinho, F. Perugino, De Luca, Guilhermão, Borruto, J. Salas, Bellobuono, Gabriel Focosi, Vavà, Bolo, Chianese, De Gennaro. All. Colini.

FELDI EBOLI: Venancio, Caponigro, Ugherani, Liberti, Calderolli, Montefalcone, Lemos, Barra, Di Stanio, Etzi, Espindola, Selucio. All. Antonelli

MARCATORI: 00’29’’ p.t. Pelezinho (N), 2’47’’ Bolo (N), 3’38’’ autogol Perugino (F), 7’56’’ Liberti (F), 11’11’’ s.t. Pelezinho (N), 12’44’’ De Luca (N), 13’30’’ Caponigro (F), 17’17’’ Ugherani (F).

AMMONITI: 4’03’’ p.t. Guilhermão (N), 8’51’’ Bolo (N), 9’58’’ J. Salas (N), 8’25’’ s.t. Venancio (F).

ESPULSI: 11’06’’ p.t. Barra (F).

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido) e Antonio Dimundo (Molfetta). Al cronometro Emilio Romano (Nola).