Real Normanna di misura contro il Quarto

La Real Normanna non sbaglia l’appuntamento con la vittoria. Finisce 1-0 il match col Quarto 2012, tre punti fondamentali per la rincorsa ai play off e un successo che dà ancora una volta un segnale importante al campionato.

Decisivo il gol di Battaglia, quarto posto blindato. La squadra di Sanchez vince nonostante i tanti assenti, spinta dal pubblico.

IL MATCH

PRIMO TEMPO. La Real Normanna passa subito: dopo 7 giri di lancette corner di Caso Naturale per Battaglia che stacca altissimo e fredda il portiere Creuso per l’1-0. Il Quarto prova a rendersi pericoloso in un paio di occasioni con Di Costanzo, mentre i granata ci provano con Pozzebon dal limite ma Creuso fa buona guardia. Per trovare una nuova azione bisogna arrivare al 40’ con sempre Di Costanzo che prova ad incrociare un buon pallone ma Merola mette in angolo senza sbagliare nulla.

SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa subito una ottima occasione per la Real Normanna: Pozzebon viene lanciato in velocità, serve l’accorrente Thiaw che di prima intenzione ci prova ma il tiro va alto sulla traversa. Al 54’ il Quarto tenta il pareggio con Di Costanzo ma la sfera è preda del numero uno granata. Al minuto 71 Carannante prova ad impensierire Merola senza riuscirci. A tre dalla fine il corner del ‘Ninja’ Esposito trova nuovamente la testa di Battaglia ma questa volta non c’è la stessa fortuna. Pallone oltre la trasversale. Pressing finale del Quarto ma il risultato non cambio. In pieno recupero il rosso diretto a Pantano dalla panchina con gli animi un po’ accesi. Finisce 1-0.

IL TABELLINO

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Cassandro, Di Girolamo (1’ st Esposito), Pozzebon (36’ st Fucci), Aracri, De Rosa (24’ st Sequino), Alfano, Thiaw (33’ st Nocchiero), Battaglia, Caso Naturale. A disp.: Poerio, Pantano, Canneva, Acosta, Palmiero. All. Sanchez

QUARTO 2012: Creuso, Carannante, Dinacci, Di Gennaro, D’Ascia, Dommarco, Visconti, Franzese, Grasso, Romano, Di Costanzo (19’ st Longobardi). A disp.: Cacciapuoti, Tartaglione, Coppola, Caputo, D’Alessandro, Conte, Chirichella, Zito. All. Palumbo

TERNA ARBITRALE: Matteo Della Porta di Benevento (Riccardo Marcone di Nocera Inferiore, Antonio Capano di Napoli)

MARCATORE: 7’ pt Battaglia (RN)

NOTE: Espulso al 47’ st Pantano (RN) dalla panchina. Ammoniti Visconti, D’Alessandro, Carannante (Q). Recupero 2’ pt, 4’ st