Si barrica in casa e minaccia di darsi fuoco per un processo

Un uomo si è barricato un casa minacciando di darsi fuoco, per evitare di essere processato. È accaduto questa mattina a Monza, in via Vespucci.

L’uomo doveva essere prelevato per essere condotto presso il Tribunale di Monza per la celebrazione dell’udienza con rito direttissimo, a seguito dell’arresto per danneggiamento aggravato avvenuto la sera precedente, all’interno di una struttura sanitaria.

Vista l’irremovibilità dell’uomo dal suo proposito e la chiusura dello stesso a qualsiasi tentativo di interlocuzione con gli operatori di polizia presenti, il Questore ha fatto intervenire il negoziatore ed lo psicologo della Polizia di Stato, al fine di avviare con personale specializzato l’instaurazione di un dialogo con l’uomo per farlo desistere dal suo intento.

Proprio grazie all’attività interlocutoria avviata con il negoziatore l’uomo è stato distratto dal suo intendimento ed una squadra delle Unità operative di pronto intervento della Polizia di Stato, previa autorizzazione e del Questore ed avvisato il pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Monza, ha fatto ingresso nell’appartamento bloccando l’uomo, che è stato trovato mentre impugnava un coltello da cucina di circa 30 centimetri e con alcuni tagli sulle braccia.

A seguito dell’intervento l’uomo è stato trasportato presso l’Ospedale San Gerardo per accertare le sue condizioni di salute e successivamente portato in udienza in Tribunale.

Il personale specializzato intervenuto come negoziatore è della Questura di Milano e l’Unità operativa di pronto intervento è del Reparto prevenzione crimine di Milano.

Il servizio operativo è stato diretto dal Dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Monza e della Brianza, con il supporto del personale della Polizia di Stato di Monza.