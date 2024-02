118, medici convenzionati emergenza territoriale inquadrati ai solo pronto soccorso

La Regione Campania, in coerenza con il recente decreto legge n. 34 del 30 marzo scorso, che consente anche ai medici convenzionati di emergenza territoriale la partecipazione ai concorsi di Medicina di Emergenza e Urgenza, ha escluso la possibilità per questi professionisti di poter essere inquadrati nel 118, riservando loro questa opportunità solo nel servizio di Pronto Soccorso.

Lo rende noto il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria – 118, Paolo Ficco per il quale, “questa inspiegabile limitazione che non favorisce di certo il superamento delle ben note e gravi difficoltà e criticità del servizio 118, ha fortemente deluso i medici convenzionati di emergenza territoriale che da oltre 10 anni lottano per il passaggio nei ruoli del sistema sanitario nazionale auspicando di non dover essere costretti, come hanno già fatto altri loro colleghi in questi ultimi anni, di passare in altri servizi meglio remunerati e meno rischiosi”.

Per Ficco “è necessario superare questa incomprensibile anomalia rivedendo i bandi, concedendo il ruolo anche nel 118 ai medici convenzionati di emergenza territoriale vincitori di concorso”.