“Il diavolo tentatore ormai si trova fuori la porta dell’Arco dell’Annunziata e sta aspettando che i soliti venduti gli aprono la porta della città avendo in cambio benefici personali”. Analisi critica quella fatta in un solo rigo – tramite nota stampa – da Pino Cannavale, eponente politico normanno di lungo corso, in vista delle prossime comunali ad Aversa.

“Ormai è una cosa risaputa che ad Aversa ci sono dei personaggi che con la politica ci campano (vedi posti di lavoro, incarichi professionali e premi negli enti a chi si dimostra più fedele). Non a caso nelle ultime ore si notano scollamenti nel centro destra, cosa che i non addetti ai lavori non comprendono ma vi posso dire che voci di corridoio ci informano che con l’approssimarsi delle elezioni Europee è iniziata la compravendita”.

“Si parla di un premio promesso ormai da tempo ad un aversano che pur di raggiungere l’obbiettivo, si è schierato apertamente con gli invasori ed è pronto a dare una mano ai suoi amici di merenda ad aprire la porta di Aversa a personaggi spregiudicati che a tutti i costi vogliono mettere le mani sulla città”.

“Da quello che ci arriva dai soliti informati, si dice che ormai la fine di De Luca è prossima e gli uomini del gruppo del Presidente, si stanno cercando un nuovo contenitore dove entrare per non restare fuori dai giochi e con molte probabilità, il malumore che notiamo nelle ultime ore nel centrodestra è dovuto proprio ad una probabile entrata in un ‘partito moderato’ di questi personaggi che hanno fatto lo stesso giochetto anche in occasione delle elezioni Provinciali, dando vita ad una grande ammucchiata. Concludo dicendo che gli elettori aversani devono difendere Aversa da questi invasori costi quel che costi”.