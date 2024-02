Comunali nel Casertano: interpartitico provinciale di centrodestra

Si è tenuto questo pomeriggio il primo Interpartitico Provinciale della coalizione di Centrodestra.

Al tavolo erano presenti, oltre ai Presidenti Provinciali dei Partiti che si riconoscono in un contesto che guarda alla coalizione di Governo, anche i rispettivi Deputati e Consiglieri Regionali.

Per FdI oltre al Presidente Provinciale On. Gimmi Cangiano, hanno partecipato l’On. Marco Cerreto, la Sen. Giovanna Petrenga ed i Consiglieri Regionali Massimo Grimaldi e Alfonso Piscitelli; per la Lega il Presidente Provinciale Salvatore Mastroianni, l’On. Gianpiero Zinzi e la Consigliera Regionale Antonella Piccerillo; per Forza Italia il Presidente Provinciale Dott. Giuseppe Guida; per Noi Moderati il Coordinatore Provinciale Dott. Angelo Maria Lettera.

All’OdG dell’incontro la necessità di cominciare a pianificare un percorso comune ed organico del Centrodestra in Provincia di Caserta, che possa replicare gli ottimi risultati che la coalizione sta portando avanti con il Governo Meloni e con il prezioso contributo dei rispettivi leader nazionali. Si è convenuto di quanto sia importante questa centralità di un progetto politico condiviso, chiaramente definito e che possa candidarsi ad essere traino per il rilancio della Provincia di Caserta e della Regione Campania.

Ovviamente la centralità e la compattezza della coalizione di centrodestra è tesa innanzitutto a fare squadra già dalle prossime competizioni amministrative, che vedono città importanti e strategiche andare al voto e che meritano una alternativa politica dai contorni ben definiti e recepita come interlocutore preferenziale da quella società civile che si rivede in determinati valori e che è la cartina tornasole di politiche nazionali che finalmente e dopo decenni stanno dando le giuste risposte a chi le ha attese invano per molto tempo.