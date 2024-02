Nella fattispecie, il cappuccino con latte freddo costerebbe 0,20 Euro in più rispetto a quello normale, ma in molti bar anche la spolverata di cacao sarebbe a pagamento. Sovrapprezzi anche per coloro che pagano con il POS, che non sono in alcun modo giustificati e che sono stati segnalati proprio a Federconsumatori.

E che dire se si decide di sedersi al tavolo per consumare la colazione. In questi casi, cappuccino e cornetto, serviti al tavolo, possono costare dal 24% al 65% in più rispetto al prezzo praticato al banco. L’aumento dipende anche dalla zona dove è posizionato il bar, se è frequentato da turisti o meno.