(VIDEO) Multato 56 volte dallo stesso autovelox

56 multe dallo scorso giugno ad oggi sullo stesso tratto di strada e rilevate dallo stesso autovelox.

E’ l’incubo di un automobilista di Recanati che dovrà pagare 2700€ di multe e la decurtazione di 15 punti dalla patente.

Un salasso per questo automobilista iniziato quando il Comune di Recanati ha deciso di cambiare posto al dispositivo.

“Trent’anni che passo in quella strada, non ho preso mai una multa. Possibile che mi sono stupidito da giugno 2023? Non credo”, dice l’automobilista.

Il sindaco respinge le accuse sottolineando che l’autovelox è stato sostituito perché obsoleto – e aggiunge – ed è segnalato come prevede la legge.

Non tutti la pensano così. I tanti automobilisti pizzicati giudicano in accettabile anche il tempo trascorso tra infrazione e notifica: il verbale arriva dopo quasi 80-85 giorni dall’infrazione.

In questo caso si farà ricorso; per fortuna nessun atto criminale di giustizia ‘fai da te’ in stile fleximan che cresce in modo trasversale.

Il ministero dei Trasporti sta lavorando ad una revisione dei criteri di installazione proprio per evitare che, come accade ora, gli automobilisti si sentano vessati e non protetti da questi dispositivi la cui funzione invece è di tutelare la sicurezza di tutti.