Tavolo centrodestra, Cangiano replica a Guida

“Ho pensato ad uno scherzo quando ho letto le dichiarazioni di Giuseppe Guida, segretario provinciale di Forza Italia Caserta. Nessuno può cambiare così radicalmente idea e posizione in nemmeno 24 ore. Quando mi sono reso conto che non era uno scherzo sono rimasto esterrefatto, attonito ed allibito. Delle due, l’una: o ieri al tavolo c’era il fratello gemello di Guida, o in queste 24 ore è intercorso qualcosa che mi sfugge ma che francamente adesso nemmeno mi interessa”. Lo dichiara in una nota Gimmi Cangiano, deputato casertano di FdI e presidente provinciale del partito a Caserta.

“Perché io ho la responsabilità di rappresentare il primo partito del Centrodestra nazionale e non di sviscerare le dinamiche interne ai partiti alleati. Sta di fatto che, proprio per il peso e le responsabilità che FdI ha, ieri ho ritenuto necessario insediare un tavolo interpartitico provinciale allargato ai rappresentanti istituzionali dei 4 partiti che compongono la coalizione di Governo. Ho ribadito la volontà di essere uniti e compatti. Di azzerare chiacchiere ed incomprensioni per ritornare ad essere una alternativa seria e credibile ad un centrosinistra deluchiano chi ieri tutti hanno condannato per gli atteggiamenti che trascendono la politica”.

“Ho addirittura dichiarato la disponibilità di FdI a rimettere in discussione eventuali nomi già in campo per la carica di sindaco nelle città importanti per arrivare a scelte condivise. Proprio per evitare di esser visti come autoritari e preconcetti. Di questo può darmene atto il tavolo. Il clima era sereno e costruttivo. La sintesi del confronto è stato un comunicato che, prima di affidare alla stampa, ho personalmente condiviso con gli esponenti provinciali degli altri partiti presenti, ricevendo assenso positivo alla diffusione. Tra i feedback positivi anche quello di Giuseppe Guida, perché rispetto troppo i ruoli per sostituirmi nelle scelte ai miei omologhi provinciali. Questi i fatti. E sfido davvero chiunque a contestarli”.

“Perché qui la questione non è più solo politica: diventa anche di credibilità e dignità personale nei confronti degli altri partiti, degli elettori e della mia comunità. Prendiamo atto della posizione di Forza Italia, che preferisce piuttosto che contribuire a creare una alternativa a De Luca, continuare ad esserne stampella. Una posizione di autoisolamanto rispetto ad un centrodestra compatto, coeso e senza alcuna ambiguità di fondo”.