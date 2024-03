Asilo derubato tre volte: anche gli ovetti di cioccolata

Sulla porta dell’asilo è stato affisso un cartello: “Per i sig. ladri, volevamo avvisarvi che non c’è più alcunché da rubare. Non affaticatevi quindi a scassinare di nuovo la porta, poichè fareste una fatica inutile. Il personale tutto, le famiglie e i bambini in primis sono stufi di subire questi atti vandalici. Non state rubando solo “cose”, ma soprattutto il diritto dei bambini di frequentare la scuola. Pensateci!”.