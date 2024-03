Il Movimento 5 Stelle torna in piazza con l’evento “Aversa, programmiAMOla”, che si terrà domenica 3 marzo – alle 9,30 – in via Roma, dove gli attivisti incontreranno la cittadinanza per accogliere richieste ed istanze da presentare nel programma elettorale in vista delle amministrative di giugno.

Il coinvolgimento diretto dei cittadini è per il M5S una priorità in quanto, già in passato, si sono tenuto iniziative in pubblica piazza o presso la sede di viale Kennedy al fine di ascoltare le richieste e le idee di chi abita Aversa e di come la migliorerebbe.

“Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Aversa – ha dichiarato il rappresentante Filippo Panza – crede fermamente nell’importanza di creare un canale diretto di comunicazione con la nostra comunità. Ci impegniamo a promuovere la partecipazione democratica e l’inclusione di tutti i cittadini nel processo decisionale. Il nostro gazebo di domenica sarà un momento importante per raccogliere idee e costruire insieme il nostro programma, affinché rispecchi le vere esigenze e aspirazioni della nostra città.”

“Il M5S è pronto a dare un nuovo volto alla nostra città, a renderla più pulita, più vivibile, più verde, più bella, scrivendo insieme la nostra idea di città. Aversa, programmiamola!”. conclude la nota.