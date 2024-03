Comunali Teverola, Gennaro Caserta scende in campo

Il medico Gennaro Caserta si candida a sindaco di Teverola.

Il dottore, già presidente del consiglio comunale e assessore della comunità teverolese, è pronto a scendere in campo con la lista civica ‘Teverola Futura’.

“I cittadini sono chiamati a delle scelte che scriveranno il futuro della nostra città”. E quindi Caserta, che può vantare una importante esperienza politica al servizio del proprio paese.

Le motivazioni che lo hanno spinto a fare questa scelta “non hanno pesato sulle valutazioni di carattere personale – che spingevano in ben altra direzione – ma solo motivazioni strettamente legate alla situazione politica e amministrativa in cui si trova la città, alla vigilia di un voto provocato dall’ennesimo scioglimento anticipato del consiglio comunale”.

“A chi mi conosce è noto che la mia passione per la politica è in assoluto la cifra distintiva della mia identità, come il mio impegno diretto nelle istituzioni che mi ha visto per molti anni assessore e consigliere provinciale prima e poi consigliere comunale con ruoli di Presidente e in ultimo di Assessore alle Politiche Sociali. Voglio in primo luogo manifestare la mia gratitudine a quanti, amici e semplici conoscenti, hanno con determinazione ed entusiasmo proposto e sostenuto la mia candidatura. Non posso negare che ci sono stati momenti di esitazione e di titubanza: combattuto fra l’idea di rendermi utile al mio paese ed i dubbi connessi alla assunzione di un compito così gravoso”.

Il candidato sindaco dice che “la mia vita personale e professionale parla per me, continuerò ad interfacciarmi quotidianamente con le persone come ho sempre fatto e il percorso di avvicinamento alle elezioni mi vedrà impegnato ad incontrare e ascoltare molte persone e associazioni al fine di coinvolgerle nel progetto della lista civica ‘Teverola Futura’ che sarà presentata alle amministrative dell’8 e 9 giugno. L’obiettivo è quello di mettere al centro il benessere dei cittadini promuovendo uno sviluppo sostenibile, una coesione e una crescita sociale, il tutto coniugato ad un potenziamento della macchina amministrativa”.

E quindi l’aspirante primo cittadino di Teverola parla di obiettivi per la lista: “Voglio comporre una lista di persone affidabili e leali che saranno responsabili delle loro azioni e dei loro risultati e che governeranno con equità, giustizia e trasparenza, guardando solo all’interesse e al progresso della comunità. Una lista di persone perbene che sapranno riconoscere che la diversità potrà essere la nostra forza: ognuno di noi porta il proprio bagaglio di esperienze individuali e culturali. Insieme possiamo unire le nostre forze che serviranno ad affrontare le sfide che ci attendono”.

L’appello finale di Gennaro Caserta è per “una fase nuova della storia del nostro paese” e citando Aristotele conclude dicendo di credere che “l’uomo sia un animale politico, il migliore, perché ha in sé il nucleo genetico della giustizia, che è una necessità sociale e la prima regola dell’associazione politica”.