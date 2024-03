FdI Casal di Principe e Casapesenna in visita alla Camera

In un momento cruciale per le due comunità, il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Casal di Principe, diretto da Lucia Cerullo, e alcuni sostenitori di Casapesenna hanno vissuto una giornata ricca di significato civico attraversando le porte di Montecitorio per una visita guidata.

Approfittando della visita, l’on. Cangiano ha invitato, nella sala dei gruppi parlamentari affidata a FdI, sostenitori del partito ad un confronto riguardo le prossime elezioni amministrative.

L’incontro ha offerto l’opportunità di discutere strategie e visioni future in un contesto di grande rilevanza politica, dove la scelta del candidato sindaco da sostenere si presenta come una decisione di fondamentale importanza per il futuro di Casal di Principe e Casapesenna.

In questo scenario, il dialogo si è rivelato uno strumento essenziale per affrontare le sfide e le responsabilità che attendono la comunità.

L’evento si configura dunque come un passo significativo verso la costruzione di un futuro prospero per le due comunità di Casal di Principe e Casapesenna, fondato sull’impegno, la dedizione e la partecipazione attiva di tutti i suoi membri, confermando il ruolo vitale del dialogo e dell’interazione diretta tra cittadini e istituzioni nel percorso democratico.

Nella stessa giornata un secondo incontro si è tenuto con l’On. Cerreto che ha approfittato dell’occasione per dare alla rappresentanza preziosi consigli e sottolineare l’attenzione che FdI ha per le comunità locali.