Lusciano. Assise ‘muta’ per la minoranza: Mottola accusa Abategiovanni

“Dopo la mia esperienza da assessore e consigliere per 6 anni, stamattina nelle vesti di consigliere di minoranza ho dovuto abbandonare il consiglio comunale”. Così Benito Mottola consigliere comunale di minoranza.

“Ho abbandonato l’assise perché il presidente del consiglio Augusto Abategiovanni non era in grado di gestire e far rispondere alle interrogazioni consiliari. Inoltre ho assistito ad una maggioranza silente e non in grado di rispondere alle richieste legittime della minoranza. Il presidente del consiglio forse non sa che noi consiglieri di minoranza abbiamo gli stessi diritti della maggioranza e prima di iniziare il consiglio comunale doveva portare a conoscenza di tutti comunicazioni importanti da parte dei revisori, per non parlare poi del prelievo fondo di riserva, dove lo stesso presidente ha negato la discussione in consiglio”.

“Chiedo scusa ai cittadini ma a malincuore per la prima volta ho abbandonato l’aula perché non mi sento rappresentato istituzionalmente da questa amministrazione. Ci tenevo ad arrivare al quarto punto per spiegare ai cittadini la delibera numero 69 del 25 luglio 2023 dove è stato cambiato un progetto di un’area standard per il beneficio di pochi e non dell’intera collettività”.