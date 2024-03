Password sicura? Le più hackerate in Italia

Si calcola che una persona al giorno d’oggi debba ricordare anche 70-80 password, motivo per cui può essere forte la tentazione di ricorrere all’utilizzo di quelle semplici e facili da ricordare, come nomi e compleanni.

Anche se questo può rendere la presenza online più comoda, rende però anche più vulnerabili agli attacchi hacker.

LE PIÙ COMUNEMENTE HACKERATE AL MONDO

La password più comunemente hackerata al mondo è ‘123456’, che fino ad oggi è apparsa 37.615.252 volte in modo allarmante nel corso di violazioni di dati. Nonostante ciò, rimane quella più popolare in tutto il mondo, utilizzata complessivamente oltre 4,5 milioni di volte. La seconda più comunemente hackerata è ‘123456789’, che appare 16,7 milioni di volte nelle violazioni dei dati.

La metà delle password più comunemente hackerate sono in realtà costituite da semplici combinazioni di numeri come questa, tra cui ‘111111’ (vista 4,9 milioni di volte in violazioni), ‘123123’ (3,6 milioni) e ‘666666’ (1,5 milioni). Il terzo della lista è ‘qwerty‘ – le prime sei lettere su una tastiera inglese – che è apparsa 10,6 milioni di volte in violazioni di dati in tutto il mondo. Segue la parola stessa ‘password’, che è stata utilizzata 710.321 volte ed è apparsa 9,7 milioni di volte nelle violazioni.

LE PIÙ HACKERATE IN ITALIA

In Italia le prime tre password più hackerate sono le stesse dell’elenco mondiale (‘123456’, ‘123456789’ e ‘qwerty’), seguono altre tre stringhe numeriche tra le prime sei. Dopodiché, la settima password più hackerata in Italia è ‘andrea’. Questo è uno dei nomi italiani più popolari ed è apparso 353.588 volte in una violazione dei dati. Seguono ‘admin’ con 276.638 presenze in data breach, ‘juventus‘ apparsa 215.571 volte e, un altro nome popolare, ‘francesco‘, apparso 106.910 volte.