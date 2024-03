Tre denunce e una decina di segnalazioni ai carabinieri. Da circa due anni, Enzo Cuomo, sindaco di Portici, comune alle porte di Napoli, è vittima di stalking.

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Secondo quanto riporta il quotidiano, la protagonista della vicenda è una donna che, all’inizio della vicenda, ha detto al sindaco di voler esercitare un diritto per ottenere un “posto di lavoro al Comune”.

La risposta – secondo il racconto dello stesso Cuomo, fu che non era possibile, che per lavorare in un ente pubblico sarebbe stata necessaria una procedura concorsuale. Da quel momento è sarebbe iniziata una vera e propria persecuzione.

“La donna – ha spiegato il sindaco Cuomo – ha iniziato a citofonare a casa, anche in tarda serata o la mattina presto”.

Il primo cittadino l’ha incontrata in più occasioni, anche nel corso di incontri politici di rilievo nazionale.

Come nel caso di una manifestazione elettorale alla Stazione Marittima alla presenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca.

In quel caso disse al sindaco Cuomo che riaccompagnarla a casa in auto era un suo compito compito istituzionale.

Successivamente, in occasione di una Festa dell’Unità davanti a Palazzo San Giacomo, la donna avrebbe addirittura chiesto di essere rimborsata dei 30 euro spesi per raggiungere la manifestazione in taxi.

Una vicenda che, tuttavia, per Cuomo “apre a una riflessione: a parti invertite, con una sindaca e un cittadino maschio, cosa sarebbe accaduto?”.

La donna è stata anche denunciata per calunnia dall’avvocato Maurizio Capozzo, consulente del sindaco Cuomo, dopo una intrusione negli uffici comunali avvenuta qualche mese fa.