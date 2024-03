Intrappolate fuori casa a causa di un’auto. È successo a madre e figlia martedì 12 marzo in Calata San Francesco.

Le due per più di tre ore sono rimaste bloccate all’esterno della propria abitazione senza potervi entrare a causa di un’auto in sosta selvaggia proprio davanti l’ingresso dello stabile bloccandone l’accesso.

“Dalle 14 alle 17 ed oltre siamo rimaste fuori casa. Una macchina bloccava l’accesso. Abbiamo chiamato la Polizia Municipale ma ci hanno riferito di non poter intervenire perché gli agenti liberi erano dotati solo di scooter ed in quel momento pioveva”, hanno dichiarato le due che sono rivolte al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Dopo che ci siamo messe in contatto con Borrelli è arrivata la Polizia che ha fatto rimuovere l’auto – hanno proseguito mamma e figlia -. L’inciviltà non ha limiti e cresce di giorno in giorno. Già una volta intervenimmo su un fatto simile. La sosta selvaggia non è un problema di second’ordine, come molti sostengono. Come si vede possono creare danni e disagi seri e per questo bisogna essere implacabili contro certi soggetti che non alcun rispetto per le regole e per gli altri.”- ha dichiarato Borrelli.