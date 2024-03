16 “spaccate” ai danni di ristoranti e negozi di abbigliamento nel centro di Milano, commesse tra marzo e novembre 2023.

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di sette cittadini milanesi con precedenti di polizia, sei uomini tra i 46 e i 57 anni e una 47enne.

I poliziotti del Commissariato Centro hanno iniziato l’attività investigativa su una serie di furti con spaccate ai danni di attività commerciali dall’inizio dello scorso anno.

Gli inquirenti si sono avvalsi dell’analisi di filmati di videosorveglianza comunali e privati, dei tabulati telefonici e di intercettazioni telematiche e ambientali.

Gli autori agivano con un modus operandi consolidato ovvero con le spaccate.

I soggetti giungevano nei pressi del locale in bici o con monopattini, forzavano le porte d’ingresso dei negozi con grossi cacciaviti.

Entrati a volto coperto, portavano via le casse e le casseforti, utilizzando, nei casi più difficili, anche il flessibile per aprirle.

All’esterno vi era un complice che faceva da palo e, all’occorrenza, un altro complice che arrivava con la macchina per portare via le casseforti.

La refurtiva in alcuni casi è consistita in migliaia di euro in denaro contante e, altre volte, invece, poche centinaia di euro di fondo cassa ma, ingenti, in ogni caso sono stati i danni alle porte e alle serrature.

L’abilità degli indagati a camuffarsi e a lasciare dietro di sé pochi indizi ha impedito per molti mesi agli investigatori del Commissariato Centro di dare un’identità alle varie figure di volta in volta riprese dai sistemi di videosorveglianza.

Punto significativo dell’indagini si è avuto tra fine settembre e inizio ottobre quando, durante la notte, due guardie giurate hanno visto due ladri che uscivano da un ristorante di piazza Vetra e salivano su un furgono di cui sono riusciti a scorgere la targa.

Qualche giorno dopo, sempre di notte, una volante della Polizia di Stato ha sorpreso in flagranza uno dei ladri mentre cercava, col metodo della spaccata, di forzare la porta di un minimarket in via Vincenzo Monti.

Successivamente, incrociando i vari dati presenti nelle banche dati della Polizia, le foto che gli indagati pubblicavano sui propri profili social e le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti di piazza San Sepolcro sono giunti all’identificazione delle persone ritenute responsabili dei colpi che, da mesi, si compivano ai danni dei negozi e locali del centro cittadino milanese come, ad esempio, un ristorante a Brera i cui dipendenti, lo scorso settembre 2023, alla riapertura mattutina, hanno verificato il furto di circa mille euro commesso nella notte.