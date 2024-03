Unione Province Italia, Magliocca confermato nel direttivo nazionale

l presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca è stato confermato quale componente del Comitato Direttivo UPI (Unione Province d’Italia) nazionale.

Lo ha deciso il Consiglio Direttivo dell’Unione Regionale Province Campane, svoltosi oggi nella Sala Giunta della Provincia di Caserta, su convocazione del presidente della Provincia di Salerno e presidente UPI Campania, Franco Alfieri.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il presidente Giorgio Magliocca – per la conferma nel mio ruolo di delegato nel Comitato Direttivo Nazionale UPI. Sia nell’ambito dell’Unione Province d’Italia che come membro del Comitato Europeo delle Regioni, lavoro ogni giorno per dare voce ai nostri enti locali e per creare nuove opportunità di sviluppo e di crescita per i nostri territori”.

Nel corso della riunione, alla quali come membri del Direttivo hanno partecipato anche i consiglieri provinciali di Caserta, Giuseppe Guida e Fabio Schiavo, sono stati inoltre nominati due vicepresidenti: il presidente della Provincia di Benevento Antonio Capuano ed il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane.