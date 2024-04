Ad Arzano non basta cuore e grinta: vince Altino

Cuore e grinta non bastano alla Luvo Barattoli Arzano per strappare punti alla capolista Altino.

Le ospiti mettono in difficoltà la prima della classe ma nei momenti decisivi dell’incontro non riescono a capitalizzare quanto di buono fatto vedere in campo.

Il primo set è lungo ed equilibrato. In avvio l’Altino fa comprendere di non voler regalare nulla e prova a sorprendere un Arzano ancora freddo.

La novità è Palmese nel sestetto iniziale. La squadra di coach Piscopo sconta la partenza ad handicap (8-3) e recupera il terreno perduto. La frazione diventa equilibrata.

Arzano pareggia i conti ed ha anche il tempo di assaporare un vantaggio effimero (15-16) prima di ritrovarsi di nuovo sotto dopo un break nella parte decisiva del parziale (22-19).

Serve a poco il time-out richiesto da coach Piscopo e al secondo tentativo un attacco spedito fuori da Sanguigni chiude i conti sul 25-20.

Il secondo set è quello vinto dalle ospiti. Il vantaggio arriva subito (4-8) e viene facilmente amministrato dalle ospiti che riescono a tenere sotto controllo anche i tentativi di rientro dell’Altino.

Il coach Emiliano Giandomenico, ex arzanese, prova a più riprese a fare girare le sue che non riescono più a riprendersi. Arzano ne approfitta per pareggiare i conti: 20-25.

La grande occasione arriva nel finale del terzo set. Sul punteggio di 20-22 l’Altino stringe i denti e trova la forza di recuperare. Si arriva così ai vantaggi.

Arzano ha anche fra le mani la palla dell’1-2 ma non riesce a metterla a terra. Si prosegue fino a quando il muro delle padrone di casa fissa il punteggio sul 28-26.

Una sconfitta che brucia e che porta ripercussioni anche nel set successivo. Le ospiti resistono fino al 16-13 per poi fermarsi e lasciare i tre punti alle padrone di casa.

Una sconfitta che pesa non per come è maturata ma per l’effetto che può avere sulla classifica finale del girone. L’Arzano resta in quarta posizione e vede il Fasano allontanarsi: ora è a +4 (con una partita in meno).

Alla fine della stagione regolare della Luvo Barattoli mancano due sfide, sabato prossimo (27 aprile) gara interna contro il Teramo e due settimane (4 maggio) gara facile facile in casa del San Salvatore Telesino.

TABELLINO

TENAGLIA ALTINO 3

LUVO BARATTOLI ARZANO 1

(25-20; 20-25; 28-26; 25-15)

TENAGLIA ALTINO: Ferrara, De Camillis (L), Giubilato (L), Giordano, Cometti 10, Corti 17, Montechiarini 4, Orazi 18, Angeloni, Ricci, Giometti 3, Micheletti 2, Tega 11. Ne:Pili. All. Giandomenico

LUVO BARATTOLI ARZANO: De Siano 15, Piscopo V. (L), Passante 17, Suero 9, Silvestro, Allasia 2, Palmese 11, Carpio, Sanguigni 14, Putignano. Ne: Piscopo F., Dello Iacono. All. Piscopo A.

Arbitri: Fabio Paris e Dalila Villano

Note. Durata set: 22’; 28’; 38’; 22’. Battute sbagliate Altino: 9; Battute punto Altino: 2; Muri Altino: 7; Battute sbagliate Arzano: 9; Battute punto Arzano: 4; Muri Arzano: 8.